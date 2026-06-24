A24 – GRA: chiusura notturna rampa di interconnessione con complanare

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione, dalle ore 21:00 di venerdì 26 giugno alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà necessario disporre la chiusura della rampa d’interconnessione del Grande Raccordo Anulare (GRA) con la complanare all’autostrada A24 (uscita 14), limitatamente alla provenienza della carreggiata esterna del GRA in direzione di Lunghezza.

Conseguentemente, i veicoli provenienti dalla carreggiata esterna del GRA e diretti verso Lunghezza potranno utilizzare il successivo svincolo del GRA (uscita 13 – Tiburtina) per rientrare sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna, e potranno proseguire in autostrada A24 (uscita 14) in direzione di Lunghezza; in alternativa è possibile proseguire in direzione della Tangenziale Est uscire e rientrare in autostrada A24 tramite lo Svincolo di Via Fiorentini.