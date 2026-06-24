TIVOLI – Luxuria festeggia i 61 anni ai Laghetti solfurei

Compleanno nell’acqua sorgiva per Luxuria.

Oggi, mercoledì 24 giugno, l’ex onorevole e opinionista tv è stata avvistata allo stabilimento “Eden” in via Primo Brega a Tivoli Terme.

Una giornata di relax per il suo 61esimo compleanno.

La pierre di Borgonovo Claudia Arcara e Vladimir Luxuria;

sotto, l’ex onorevole insieme a Susy la titolare dello stabilimento “Eden”

Cappello di paglia e occhiali da sole, Luxuria si è presentata all’ex Bambù accompagnata da Claudia Arcara, 47enne di Borgonovo, frazione di Tivoli Terme, affermata stylist e pierre, famosa sulle riviste patinate e di gossip per le sue feste di compleanno nei locali più “in” della Capitale partecipate da vip dello spettacolo.

Luxuria è una habituè delle polle sorgive: negli anni è stata infatti avvistata numerose volte all’ex Bambu”, oggi “Sole, Estate, Relax”, il laghetto di acqua sorgiva più gettonato del territorio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).