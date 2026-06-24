RIANO – Narcotizzò e violentò tre donne: la Cassazione conferma la condanna per l’ex netturbino

Nove anni e dieci mesi di reclusione.

Corte di Cassazione ha confermato la condanna per Ubaldo Manuali, il 61enne ex netturbino e comparsa di Riano, riconosciuto colpevole di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ai danni di tre donne nel periodo compreso tra settembre 2022 e gennaio 2023 a Capranica, Mazzano Romano e nel paese dove l’uomo risiede e dove attualmente è detenuto agli arresti domiciliari ( Laha confermato la condanna per, il 61enne ex netturbino e comparsa di, riconosciuto colpevole diai danni di tre donnee nel paese dove l’uomo risiede e dove attualmente è detenuto agli arresti domiciliari ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

I supremi giudici hanno infatti ritenuto inammissibile il ricorso dei suoi difensori, gli avvocati Fabio Frattini di Tivoli e Pier Francesco Mazzini di Roma: pertanto nelle prossime ore per l’imputato si apriranno le porte del carcere di Rebibbia.

Per un altro procedimento a suo carico a Roma Ubaldo Manuali era stato condannato in primo grado a 7 anni, e anche a Tivoli il 61enne dovrà affrontare un altro processo per abusi su una madre e una figlia.

Il 10 dicembre 2025, la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado emessa il 14 ottobre 2024 dal Tribunale di Viterbo.

Ubaldo Manuali, noto anche per una sedicente somiglianza con l’attore Keanu Reeves, era stato arrestato a settembre del 2023 dalla Polizia di Stato di Viterbo e Roma a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli ed iniziata dai poliziotti romani con la denuncia di una delle vittime.

Ai poliziotti la donna aveva raccontato di aver conosciuto sui social il netturbino e, dopo una breve frequentazione , di averlo invitato a casa per una serata romantica.

Secondo la ricostruzione dei magistrati, il giorno dopo la donna si sarebbe resa conto di essere stata drogata e violentata, così come poi accertato in seguito agli approfondimenti sanitari.

Dopo accurate indagini gli investigatori riuscirono a individuare Ubaldo Manuali e nel corso di una perquisizione delegata sequestrarono una confezione di farmaco sedativo ipnotico e lo smartphone.

Al suo interno, i poliziotti raccolsero elementi sufficienti a ricostruire almeno altre due violenze, avvenute con le stesse modalità.

Sul telefono cellulare del netturbino erano infatti presenti le immagini di tre diverse donne inermi mentre subivano violenze sessuali.

Alcune di queste immagini erano state inviate dal 61enne ai propri amici e commentate con tono ironico e sprezzante.

Presenti, inoltre, le conversazioni con le vittime durante le quali Manuali aveva fornito improbabili spiegazioni alle donne, che non ricordavano nulla dei rapporti sessuali.

Essendo emersi a carico dell’interessato anche precedenti fatti delittuosi avvenuti nella provincia di Viterbo, la Procura di Tivoli inviò per competenza territoriale il fascicolo alla Procura di Viterbo la quale richiese immediatamente la misura cautelare e, contestualmente, delegò ulteriori atti di indagine alla Squadra mobile di Viterbo. A settembre 2023 Ubaldo Manuali, fu rintracciato a Roma , nel quartiere “Casilino”, a casa di una nuova compagna e tradotto nel carcere di “Regina Coeli” .

Contestualmente gli uomini della Polizia Scientifica di Roma effettuarono un apposito prelievo e test del DNA che fu confrontato con i vari reperti sequestrati nel corso dell’indagine, rafforzando ulteriormente il quadro probatorio dal quale emerse la sua responsabilità.

Responsabilità confermate da tre gradi di giudizio.