TIVOLI – Anziani alle Terme, il Comune stanzia 5 mila euro per il soggiorno estivo

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Tivoli organizza un soggiorno termale diurno presso lo stabilimento Acque Albule riservato a tutti coloro i quali abbiano compiuto già 65 anni e siano collocati in quiescenza.

Lo stabilisce la determina numero 1934 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, martedì 23 giugno, dalla dirigente ai Servizi alla Persona Maria Teresa Desideri.

Con l’atto vengono stanziati 5 mila euro e viene approvato il preventivo di spesa col relativo programma organizzativo proposto dalla Società “Acque Albule S.p.A.”, che – secondo la determina – oltre ad essere compartecipata dal Comune di Tivoli, “rappresenta l’unica realtà termale del territorio che presenta le peculiarità che possono soddisfare le esigenze della popolazione anziana in merito alla posizione, che consente il facile raggiungimento non solo con mezzi pubblici, ma anche a piedi per gli utenti che abitano in località Tivoli Terme ed anche in merito alle caratteristiche delle acque destinate principalmente alle cure terapeutiche, oltre che alla semplice balneazione”.

Stando al preventivo di “Acque Albule S.p.A.”, ciascun partecipante dovrà pagare l’importo di 148 euro oltre Iva al 10% stabilita per legge a settimana comprensivo di pranzo, di attività motorie in acqua, animazione musicale, di assistenza sanitaria in loco ed assicurazione per eventuali infortuni con la possibilità di effettuare un ciclo di cure terapiche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

E’ previsto un massimo di 30 partecipanti a settimana e una gratuità ogni 20 partecipanti.