GUIDONIA – Fiaccolata tra striscioni e fuochi d’artificio: la città ricorda Matteo D’Ambrosio

di Francesca Romana Severini

Si è svolta ieri sera, martedì 23 giugno, la fiaccolata in ricordo di Matteo D’Ambrosio, lo studente di 22 anni di Guidonia Centro morto dopo essere stato investito e abbandonato sull’asfalto in via Pantano all’alba di sabato 13 giugno da una Renault Clio bianca, poi allontanatasi senza prestare soccorso (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Un momento della fiaccolata tenuta ieri sera in viale Roma a Guidonia

Il corteo commemorativo è partito da piazza Francesco Baracca e si è concluso in piazza Alfredo Barbieri, la piazza del Mercato settimanale del lunedì, alla presenza del sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, di altri rappresentanti istituzionali ma soprattutto di centinaia di cittadini.

La fiaccolata si è svolta in un momento particolarmente sentito dalla comunità, alla vigilia di quella che sarebbe stata una data importante per Matteo: oggi, mercoledì 24 giugno, lo studente avrebbe compiuto 23 anni.

Le magliette indossate durante la fiaccolata con la foto di Matteo e la scritta: “Per sempre con noi”

Alla manifestazione erano presenti anche molti amici del giovane, che tra la commozione, hanno voluto ricordarlo indossando una maglietta con la sua fotografia e la scritta “per sempre”.

Arrivati in piazza del Mercato, è stata consegnata alla madre Francesca la stessa maglietta commemorativa.

L’abbraccio tra mamma Francesca e gli amici di Matteo

La donna l’ha indossata subito, circondata dall’abbraccio degli amici del figlio.

<<Sarò per sempre mamma Francesca per ogni suo amico>>, ha detto commossa.

Nel corso della serata non sono mancati ulteriori gesti di ricordo e partecipazione.

Lo striscione del gruppo “Avanguardia Ultras” del “FC Guidonia Montecelio 1937”

Uno striscione con la scritta “Buon viaggio Matteo”, firmato dal gruppo “Avanguardia Ultras” del “FC Guidonia Montecelio 1937”, lo stesso che domenica 14 giugno, a 24 ore dalla tragedia, ha esposto uno striscione in via Pantano in ricordo di Matteo D’Ambrosio: “Ti è stata tolta la possibilità, Matteo per sempre fiore di questa città” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Altri amici hanno portato fiori e, al termine del corteo, sono stati accesi fuochi d’artificio in suo onore.

Altri due momenti della fiaccolata molto partecipata per Matteo d’Ambrosio

Francesca Meloni, la madre di Matteo, ha successivamente ringraziato la comunità e le istituzioni presenti, sottolineando il valore della vicinanza ricevuta: <<Questo è un momento che ricorderò per sempre, non solo per il dolore ma per la forte vicinanza e l’amore che ho ricevuto.

Ringrazio di cuore la comunità, gli amici di Matteo e il sindaco Mauro Lombardo per l’organizzazione e per aver proclamato lutto cittadino>>.

Con profonda emozione ha poi aggiunto: <<Spero che Matteo sia con suo papà e spero che ci sia più responsabilità alla guida>>.

La comunità si prepara ora all’ultimo saluto: il funerale di Matteo si terrà domani, giovedì 25 giugno, alle ore 15 presso la chiesa della Beata Vergine di Loreto a Guidonia Centro.