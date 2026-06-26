TRIBUNALE DI TIVOLI – Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Giuliani Mario

Cronaca / 15 Giugno 2026

Il Tribunale di Tivoli su ricorso di Giuliani Mario, con provvedimento del 02/06/2026 Rg n.3350/2026 ha ordinato la pubblicazioni, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, per estratto, della richiesta- promossa dagli eredi- di dichiarazione di morte presunta di Giuliani Mario nato a Collalto Sabino (RI) il 24/02/1926, con ultima residenza in Villanova di Guidonia Via G. Pepe n.10, di cui non si hanno più notizie dalla data del 01/03/2016. Con lo stesso provvedimento il Giudice invita chiunque abbia notizia dello scomparso, ad informare l’intestato Tribunale entro il termine di sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Avv. Terenzi Annarita

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