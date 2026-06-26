CALCIO – La Romulea conquista il Torneo Beppe Viola

Ieri alle ore 20.00 presso lo “Stadio Città dell’aria” di Guidonia l’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, con tribune gremite come non si vedeva da tempo a Guidonia. In campo c’erano alcuni dei talenti più promettenti del calcio giovanile laziale, osservati con grande attenzione da addetti ai lavori e scout presenti sugli spalti.

Alla cerimonia hanno partecipato il nuovo allenatore del Guidonia Giovanni Lopez, il patron Fusano, Presidente del Guidonia Montecelio 1937 f.c., e il glorioso ex calciatore della Roma Giuseppe Giannini, insieme a numerose personalità del mondo del calcio.

La partita si è conclusa sull’1-1 al termine dei tempi regolamentari. Nei supplementari nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete decisiva, rendendo necessari i calci di rigore. Dal dischetto la Romulea si è dimostrata più precisa, imponendosi per 5-4 e alzando così la coppa.

Grande anche la prova del Grifone, protagonista di una prestazione di carattere e intensità. Nessuno in campo si è risparmiato e le due squadre hanno dato vita a un confronto spettacolare, mettendo in mostra qualità tecniche, organizzazione di gioco e una notevole forza caratteriale.

Gli osservatori presenti in tribuna avranno certamente annotato diversi nomi interessanti, perché in campo si sono visti giovani calciatori dal futuro promettente. È stata una bellissima serata di sport e di calcio giovanile, con Guidonia e il suo magnifico stadio a fare da cornice ideale a un evento che ha confermato il valore e il fascino del Torneo Beppe Viola.

Daniele Di Cerbo