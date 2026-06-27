VALLE DELL’ANIENE – Cotral, tratte brevi percorse dalla Tpl: sindaci in rivolta

La comunicazione è arrivata via mail dalla Regione Lazio: dal primo luglio inizia la rivoluzione nel Tpl.

Così ieri, venerdì 26 giugno, i Comuni del territorio compreso tra la Valle dell’Aniene e la Valle del Giovenzano hanno appreso che dal primo luglio entrano in vigore le modifiche al servizio di Trasporto pubblico extraurbano.

Le modifiche riguardano gli orari, ma prevedono innanzitutto che le tratte interurbane brevi della Cotral vengano percorse dalle navette della UDR 5, l’Unità di rete della Valle dell’Aniene, che copre un’area con oltre venti Comuni.

Per questo i sindaci dell’UDR 5 – Valle dell’Aniene stanno sottoscrivendo in queste ore una richiesta ufficiale indirizzata alla Regione Lazio, ad Astral e a Cotral, chiedendo la convocazione urgente di un tavolo istituzionale per riesaminare le modifiche previste e individuare soluzioni che garantiscano un servizio adeguato ai cittadini.

Lo annuncia il sindaco di Castel Madama Michele Nonni.

“Una comunicazione – spiega il primo cittadino castellano – arrivata a pochi giorni dall’avvio della riforma del Trasporto Pubblico Locale, senza alcun preventivo confronto con i Comuni e limitata alla trasmissione di un collegamento per consultare i nuovi orari.

Le modifiche previste rischiano di determinare pesanti disagi per studenti, lavoratori, anziani e per tutti i cittadini che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico: collegamenti ridotti o modificati, tempi di percorrenza più lunghi, maggiori difficoltà nel raggiungere scuole, luoghi di lavoro, strutture sanitarie e servizi essenziali.

Una situazione che compromette il diritto alla mobilità e penalizza ulteriormente i territori interni, già caratterizzati da una limitata disponibilità di servizi”.

“Riteniamo – prosegue il sindaco di Castel Madama Michele Nonni – inaccettabile che decisioni di tale portata vengano comunicate agli Enti Locali con queste modalità, senza alcun coinvolgimento delle amministrazioni comunali e senza consentire un confronto preventivo per rappresentare le esigenze delle comunità interessate.

Per questo motivo, chiediamo un incontro alla Regione Lazio, ad Astral e a Cotral. In assenza di risposte concrete, i Sindaci hanno inoltre manifestato la disponibilità a promuovere iniziative di protesta a tutela delle rispettive comunità”.