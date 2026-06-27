TIVOLI – Guerra, Pace e Fratellanza: gli scout realizzano un murales sulla scalinata di viale Tomei

Contribuirà alla riqualificazione estetica di un’area pubblica attualmente priva di elementi artistici e decorativi, migliorandone la percezione e la fruibilità da parte della cittadinanza.

Ma avrà un significativo valore educativo e sociale perché alla sua realizzazione parteciperanno giovani provenienti da differenti contesti culturali, comprese ragazze direttamente coinvolte nelle conseguenze dei recenti conflitti internazionali.

E’ il murales che il Gruppo Scout AGESCI Tivoli 1 sta per realizzare presso le scalette di collegamento tra Viale Trieste e Viale Tomei, al Centro di Tivoli.

Un’opera artistica che affronta il tema della guerra e della pace, con particolare attenzione ai valori della convivenza, del dialogo e della fratellanza tra i popoli.

Giovedì scorso 25 giugno il progetto ha avuto il via libera dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi che con la delibera numero 166 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – ha concesso al Gruppo Scout AGESCI Tivoli 1 un contributo economico massimo pari a 500 euro finalizzato esclusivamente all’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione del murales.

Stando alla delibera, la proposta progettuale è stata illustrata all’Amministrazione Comunale nel corso di un incontro a seguito del quale sono state condivise le finalità dell’iniziativa e definite alcune modifiche migliorative del progetto grafico.

La proposta di Agesci è stata ritenuta coerente con gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale in materia di valorizzazione del territorio, promozione culturale e sostegno alle iniziative giovanili.