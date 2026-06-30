CAPENA – Tre giorni di divertimento alla “Festa della Birra”

A Capena torna il “Capena Beer Fest”, 12esima edizione di un evento che ogni anni attrae migliaia di visitatori.

La manifestazione organizzata dalla “Pro Loco Capena ETS” si terrà giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 luglio in piazza Donatori di Sangue dove è stato istituito il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito dalle ore 05:00 di stamane, martedì 30 Giugno, fino alle ore 14:00 del 05 Luglio nel tratto della strada di proprietà comunale, oltre al divieto di sosta con rimozione in viale della Buona Fortuna dalle ore 14:00 del 02 Luglio 2026 alle ore 01:00 del 05 Luglio.

Si annunciano tre giorni di Live Music, Food Truck e Birre artigianali provenienti da 4 stati diversi, Italia, Belgio, Germania e Regno Unito.

Si inizia giovedì 2 Luglio alle ore 21:00 con i “Zep Set”, Tribute Band dei Led Zeppelin.

Venerdì 3 Luglio alle ore 21:00 sarà la volta dei “Triadis”, Trio strumentale Rock Fusion, e a seguire un esplosivo Dj Set con “Dj Osso”.

Sabato 4 Luglio alle ore 21:00 sul palco ci sono i “Don’t call me Gaga”, Tribute Band di Lady Gaga. Presente una Area Luna Park. L’ingresso è libero.

Ampio parcheggio disponibile adiacente la festa (presso MEGA e Cash&Carry Capena).