GALLICANO NEL LAZIO – Scontro frontale sulla via Maremmana: grave una donna

Drammatico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, martedì 30 giugno, a Gallicano nel Lazio.
Il bilancio è di due feriti, una dei quali grave.
Secondo una nota del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il fatto è accaduto verso le ore 12.00 in via Maremmana, in località Passerano, nel comune di Gallicano nel Lazio, a circa 20 chilometri da Tivoli.
La Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Palestrina.
Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno immediatamente estratto dall’abitacolo di una Fiat 500 una donna di circa 30 anni, rimasta incastrata dopo un violento scontro frontale con un pick-up.
La conducente è stata affidata al personale sanitario del 118 che, dopo le prime cure sul posto, ne ha disposto il trasferimento in elisoccorso presso un ospedale della Capitale in codice rosso.
Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto alla chiusura temporanea della via Maremmana per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari ad accertare la dinamica dell’incidente.