MARCELLINA – Passeggiata Ecologica nel Parco dei Monti Lucretili

Prendersi cura del territorio è un gesto di responsabilità e di amore verso la natura.

Con questo spirito a Marcellina nasce la “Passeggiata Ecologica”, in programma venerdì 4 luglio, un’iniziativa promossa dalla “Associazione Monti Lucretili Aps” col patrocinio del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, aperta a tutta la cittadinanza, alle famiglie, alle associazioni e ai giovani che desiderano dedicare qualche ora alla cura del territorio.

Pasquale Velardi, Presidente dell’Associazione “Impegno Coerenza Passione”

L’evento rientra nel calendario delle iniziative estive di “Aperti per Ferie”, promosso dall’Associazione “Impegno Coerenza Passione” presieduta da Pasquale Velardi, che anche quest’anno accompagnerà la bella stagione con una serie di appuntamenti dedicati alla solidarietà, all’ambiente e alla partecipazione sociale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La “Passeggiata Ecologica” rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la comunità al rispetto dell’ambiente e dimostrare che, con l’impegno di ciascuno, è possibile fare la differenza.

Ogni partecipante contribuirà con un piccolo gesto concreto alla salvaguardia della montagna, promuovendo valori di collaborazione, senso civico e rispetto del bene comune.

L’appuntamento è fissato presso il Centro Visite di Marcellina sito in via San Polo snc, dove alle ore 8:00 è previsto il ritrovo.

Alle 8:15 sarà offerta una colazione di benvenuto, un momento di condivisione prima dell’inizio dell’attività.

Alle 8:30 partirà la passeggiata ecologica con destinazione Prato Favale, dove i partecipanti organizzeranno attività di pulizia del territorio circostante, con l’obiettivo di restituire decoro a uno dei luoghi più belli del Parco.

“Un ringraziamento speciale va al Presidente del Parco dei Monti Lucretili Marco Piergotti per la disponibilità, la presenza e l’attenzione dimostrata”, commenta Pasquale Velardi.

«Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili ha scelto di concedere il patrocinio oneroso all’iniziativa perché rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini nella tutela del patrimonio naturale – dichiara il Presidente del Parco Marco Piergotti – Il nostro Ente è sempre pronto a sostenere le proposte che nascono dal territorio e che contribuiscono a diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e della partecipazione attiva.

Invito tutti a prendere parte alla Giornata Ecologica di venerdì 4 luglio.

Ogni gesto di cura dell’ambiente è un investimento sul futuro della nostra comunità. Mi auguro che questa giornata possa vedere una grande partecipazione di associazioni, famiglie e cittadini, perché il Parco è un bene comune e la sua tutela passa anche dall’impegno di ciascuno di noi”.