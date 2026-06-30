GUIDONIA – Vince due volte in un mese 20 mila euro al 10eLotto

Due vincite da 20 mila euro ciascuna messe a segno a distanza di 40 giorni l’una dall’altra.
E’ il record stabilito da un misterioso e fortunato giocatore di Colleverde di Guidonia al 10eLotto.
Secondo quanto riporta Agipro News, nel concorso di venerdì 26 giugno è stato centrato un 6 da 20 mila euro presso la tabaccheria di Vito Mastronardi al chilometro 16 della via Nomentana nel quartiere di Colleverde.
Si tratta della stessa ricevitoria dove il medesimo giocatore ha già vinto 20.250 euro grazie a un 6 Oro centrato nel concorso di venerdì 15 maggio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
“Una grande soddisfazione quando i nostri clienti vincono”, commenta al telefono con la redazione di Tiburno.Tv il titolare Vito Mastronardi.