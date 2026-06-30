TIVOLI – Sui terreni agricoli dell’Asl spuntano altre case abusive: sequestrate

Di una erano state appena realizzate le fondamenta.

All’altra mancavano soltanto le tamponature ed era pronta per essere abitata.

Due case costruite senza alcun permesso sui terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito, oggi proprietà della Asl Roma 5, a Tivoli Terme: entrambe i fabbricati sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Forestale della stazione di Guidonia Montecelio nell’ambito di due distinte operazioni portate a termine in collaborazione coi funzionari dell’Ufficio tecnico comunale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, a mettere i militari sulla pista giusta è stata la segnalazione di un residente in via Ieranense, la strada parallela alla Tiburtina che collega i quartieri di Borgonovo di Tivoli e Albuccione di Guidonia.

Mercoledì 17 giugno i Carabinieri Forestali hanno effettuato un sopralluogo e scoperto un fabbricato di un piano di circa 200 metri quadrati in fase di ultimazione e privo di allacci per le utenze realizzato senza autorizzazioni: per questo i militari hanno denunciato per abuso edilizio una romena di 38 anni residente a Villanova di Guidonia in qualità di gestore del terreno assegnato alla cooperativa Ieranense.

Venerdì 5 giugno i militari e i funzionari dell’Ufficio tecnico comunale avevano già effettuato un sopralluogo in via Ieranense in un terreno di circa 1600 metri quadrati confinante, anch’esso di proprietà della Asl Roma 5 e assegnato alla cooperativa Ieranense.

In quel caso era stato scoperto un massetto in cemento armato con tanti di allacci, coperto da teli per occultarlo ad occhi indiscreti, mentre sul terreno agricolo furono rinvenuti calcinacci sparsi: ad essere denunciato per abuso edilizio e gestione illecita di rifiuti era stato un 43enne romeno residente a Villalba di Guidonia.

Al termine dell’operazione sono stati sequestrati le opere abusive e l’intero terreno agricolo della Asl Roma 5.