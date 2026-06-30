TIVOLI – Degrado e abbandono nelle ex Scuole Coccanari: sos dei residenti

Dal Dottor Gian Nicola Acinapura di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Desidero portare all’attenzione dell’opinione pubblica la situazione di totale degrado in cui versano le ex Scuole Coccanari, un immobile comunale situato a poche decine di metri dall’ingresso del Municipio.

Negli ultimi mesi ho inviato sia e-mail sia PEC al Comune per segnalare il problema e chiedere un intervento. Ad oggi, però, non ho ricevuto alcun riscontro né tantomeno ho visto iniziative concrete per restituire decoro a quest’area.

L’impressione è che l’area venga ripulita soltanto in occasione di eventi straordinari, come le riprese cinematografiche, per poi essere nuovamente lasciata all’abbandono.

Nel frattempo il luogo è frequentato soprattutto da topi e piccioni, mentre vegetazione incontrollata, rifiuti e incuria ne fanno uno dei punti più degradati del centro storico.

Il degrado genera altro degrado.

Vedere un bene pubblico in queste condizioni induce purtroppo alcuni incivili ad abbandonare rifiuti e perfino a utilizzare l’area come una latrina a cielo aperto, in totale spregio delle regole, dei residenti e della città stessa.

Ancora più incomprensibile è l’assenza di qualsiasi misura di prevenzione: non risulta infatti installato neppure un sistema di videosorveglianza che possa almeno scoraggiare tali comportamenti.

Chi amministra la città dovrebbe provare imbarazzo nel vedere un immobile comunale, nel cuore del centro storico e a pochi passi dal Municipio, ridotto in questo stato.

I cittadini non chiedono l’impossibile: chiedono semplicemente che il patrimonio pubblico venga mantenuto con il minimo livello di cura e dignità che merita.

Mi auguro che questa segnalazione induca finalmente l’Amministrazione a intervenire, non con promesse, ma con fatti.

I miei più fiduciosi saluti”.