MONTECELIO – Rassegna di musica al Museo civico

Valorizzare il patrimonio culturale di Montecelio.

E’ l’obiettivo principale della rassegna musicale organizzata dall’Associazione culturale e musicale “Basta Poco” nel chiostro dell’ex convento di San Michele, all’interno del Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani”.

La kermesse musicale inizia domani sera, sabato 4 luglio, alle ore 21 con il concerto “Volo notturno” di Stefania D’Ambrosio accompagnata dal maestro Michele Micarelli al piano, tastiere e arrangiamenti e da Fabrizio Verduchi alle percussioni.

Domenica sera 5 luglio alle ore 21 “La Corale Cornicolana” diretta dal maestro Manuele Orati presenta “Cartoline Italiane”, un concerto di musica leggera e della tradizione popolare.

Domenica sera 19 luglio alle ore 21 va in scena “Sui verdi pascoli”, un viaggio tra le canzoni di Fabrizio De André firmato dai “Basta Poco”, la cover band di “Faber” con base a Montecelio: il gruppo è stato costituito nel 2019 e attualmente è composto da 7 elementi, di cui 3 cantanti/coriste/piccole percussioni – Ersilia Marcelli, Maria Teresa Volponi e Nunzia Genuini – e 4 strumentisti, Luca Giubilei tastiera e voce, Luciano De Dotto al basso, Franco Castaldi voce, chitarra, mandolino e armonica, Nicola De Bonis voce e chitarra.

Domenica sera 26 luglio alle ore 21 il chiostro del San Michele ospita “Acoustic Tribute”, cover band dei Negramaro.