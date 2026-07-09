GUIDONIA – “Noi, affumicati dallo stand del Food”: i residenti chiedono lo spostamento

“Quando accendono il braciere, in casa e nella tromba delle scale l’aria è irrespirabile a tal punto che siamo costretti a uscire per non intossicarci”.

Inizia così la segnalazione alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv dagli inquilini dello stabile di via Carlo Filangeri 15, a Villanova di Guidonia, rispetto alla ubicazione di uno stand per la vendita di porchetta e pollo arrosto nell’ambito del mercato settimanale del venerdì.

I residenti contestano che il banco alimentare venga collocato da anni sotto le finestre del palazzo di proprietà del Comune di Guidonia Montecelio.

“Abbiamo segnalato il caso all’amministrazione comunale – raccontano gli inquilini delle case popolari – ma non ci danno risposte.

Sarebbe sufficiente trovare un altro posto: non è possibile tollerare sotto le finestre il barbecue acceso dalle 7 alle ore 14”.