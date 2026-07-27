MONTEROTONDO – Uomo travolto e ucciso dal treno alla stazione

Stamane, lunedì 27 luglio, un uomo è stato investito e ucciso da un treno in transito alla stazione ferroviaria di Monterotondo.

La dinamica della tragedia è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia ferroviaria del Compartimento del Lazio.

Secondo le prime informazioni, il fatto è avvenuto verso le ore 9: l’impatto è risultato fatale per la vittima e i sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto far altre che constatare il decesso.

La circolazione dei treni sulla linea Orte-Roma Fiumicino è stata interrotta fino alle 10,30 facendo registrare rallentamenti fino a 100 minuti, limitazioni e cancellazioni.

La vittima, apparentemente straniera e sui 30 anni, era senza documenti: la Polfer dovrà accertare se sia stato un incidente oppure un gesto volontario.