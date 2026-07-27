MONTEROTONDO – Rischio incendi, 33 mila euro per sfalciare i lotti incolti

Il Comune di Monterotondo dà il via libera allo sfalcio dei terreni di proprietà comunale per prevenire gli incendi.

Lo stabilisce la determina numero 687 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata lunedì 20 luglio dal dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico e Vigilanza Edilizia Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto vengono affidati alla ditta “Nuova Motrate S.r.l.s.” di Monterotondo i lavori di pulizia delle aree pubbliche per la mitigazione del rischio incendio di interfaccia per l’importo complessivo pari a 32.940 euro.

L’offerta della “Nuova Motrate S.r.l.s.” è risultata economicamente più conveniente rispetto a quello della Ditta “Greeneko Srl” di Roma che ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire le lavorazioni richieste per una somma pari al doppio, ovvero di 57.675,57 euro oltre IVA.

Il contratto prevede l’esecuzione di un primo intervento di pulizia totale di 4 aree individuate per il potenziale pericolo d’incendio, a salvaguardia della pubblica incolumità e nel rispetto anche di quanto riportato nell’Ordinanza numero 14/2026 emessa dal sindaco Riccardo Varone il 27 maggio scorso nell’ambito della “Campagna Antincendio Boschivo Anno 2026”.

Le aree da bonificare sono:

Lotto di terreno in Località Cappuccini , della superficie di circa 9.520 metri quadrati, come meglio individuato nella “PLANIMETRIA AREA 1 ”;



Lotto di terreno in Località San Luigi e nello specifico quella ricompresa tra la Via Monti Reatini, Vicolo del Pozzo e Via Notaro Federici, della superficie di circa 1.300 metri quadrati, come meglio individuato nella “PLANIMETRIA AREA 2” ;



Lotto di terreno in Via Isarco , della superficie di circa 1.425 metri quadrati, come meglio individuato nella “PLANIMETRIA AREA 3” ;



Lotto di terreno in Via delle Fornaci – Via Rubicone , della superficie di circa 3300 metri quadrati, come meglio individuato nella “PLANIMETRIA AREA 4” .

Il contratto prevede anche un secondo intervento, consistente nella pulizia della fascia perimetrale di 10 metri per le Aree in Località Cappuccini, in Località San Luigi e in Via Isarco e nella pulizia totale dell’Area in Via delle Fornaci – Via Rubicone, da eseguirsi su richiesta dell’Amministrazione nel periodo agosto-settembre 2026, in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e della ricrescita della vegetazione.



Vale la pena ricordare che – secondo l’articolo 65 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, numero 39 – il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre di ogni anno e costituiscono altresì periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i giorni festivi non domenicali compresi tra il 1° maggio ed il 31 ottobre.

Pertanto è necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la pronta risposta del sistema di Protezione Civile Comunale alla previsione di possibili inneschi e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia, di massima pericolosità durante il periodo della campagna antincendio.