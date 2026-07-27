SAN GREGORIO DA SASSOLA – Sconto del 20% alle Terme di Roma per i residenti nel Borgo

Il Comune di San Gregorio da Sassola comunica che il sindaco Giovanni Loreto Colagrossi ha firmato la convenzione con Stefano Terranova, Direttore Generale della “Acque Albule S.P.A.” che prevede agevolazioni per l’ingresso alle Terme di Roma.

In particolare, tutti i cittadini di San Gregorio da Sassola che si recheranno presso le piscine esterne avranno diritto ad una riduzione del 20% sul prezzo del listino degli abbonamenti di ingresso, non cumulabile con ulteriori promozioni e secondo modalità e costi definiti per ciascuna tipologia di abbonamento disponibile.

Per usufruire di tali agevolazioni i residenti a San Gregorio da Sassola dovranno recarsi presso le casse dello Stabilimento Termale muniti di documento di riconoscimento.