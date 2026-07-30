Tre giorni di musica dal vivo, birre d’eccellenza, specialità gastronomiche e un anniversario importante da festeggiare.

Da domani, venerdì 31 luglio, a domenica 2 agosto torna la Festa della Birra di Arsoli, che quest’anno celebra la sua 30ª edizione con un programma ricco di concerti gratuiti e un’offerta enogastronomica pensata per valorizzare qualità e territorio.

Grande musica a ingresso gratuito

Il palco della manifestazione ospiterà artisti di primo piano della scena reggae, ska e hip hop italiana e internazionale.

Venerdì 31 luglio

Mellow Mood

Jassies

Sabato 1 agosto

Sud Sound System

The Rumpled

Sancho

Domenica 2 agosto

Brusco

Assalti Frontali

Puritano

Come da tradizione, tutti i concerti saranno a ingresso gratuito.

Birre d’eccellenza per tutti i gusti

Protagonista assoluta della manifestazione sarà naturalmente la birra. Gli stand proporranno un’ampia selezione di spine, con la linea completa del Birrificio del Doge, l’intera gamma delle tedesche Konigsbrau, una selezione dei birrifici Il Mastio e Birranova, l’immancabile Guinness e una speciale birra celebrativa realizzata per l’occasione: “AnniversAle”, disponibile esclusivamente durante la manifestazione.

Street food e prodotti del territorio

Accanto alla birra, grande attenzione sarà riservata alla gastronomia. L’offerta unirà street food e cucina locale, privilegiando ingredienti selezionati e produzioni di qualità.2

Le carni arriveranno da macellerie del territorio, gli arrosticini saranno forniti da uno dei più apprezzati produttori abruzzesi, mentre le proposte vegetariane e vegane saranno preparate con verdure biologiche e a chilometro zero, nel segno della freschezza e della valorizzazione delle eccellenze locali.

Trent’anni di storia

Nata nel 1992, la Festa della Birra di Arsoli è diventata nel tempo uno degli eventi estivi di riferimento del Lazio, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori.

Sul suo palco si sono esibiti artisti di fama nazionale e internazionale come Chumbawamba, Inti-Illimani, The Rumjacks, Tonino Carotone, Eugenio Bennato, Modena City Ramblers e Mondomarcio, contribuendo a costruire una storia lunga oltre tre decenni.

La manifestazione si svolge nel suggestivo borgo medievale di Arsoli, in provincia di Roma, definito da Luigi Pirandello la “Piccola Parigi”, offrendo un’esperienza che unisce musica, convivialità e valorizzazione del territorio.

Campeggio gratuito

Per tutta la durata dell’evento sarà disponibile un’area campeggio gratuita, attrezzata con acqua,energia elettrica e servizi igienici, dedicata ai visitatori provenienti da tutta Italia.

Come raggiungere Arsoli

In auto, Arsoli è facilmente raggiungibile da Roma percorrendo l’autostrada A24 Roma–L’Aquila, conuscita Vicovaro-Mandela, per poi proseguire lungo la Via Tiburtina seguendo le indicazioni per il paese.

Il borgo è collegato anche dal servizio ferroviario, con treni in partenza dalle stazioni di Roma Tiburtinae Roma Termini, oltre che dagli autobus di linea in partenza dalla stazione Ponte Mammolo.

Per rimanere aggiornati sul programma, sugli ospiti e su tutte le novità della manifestazione è possibileseguire la Festa della Birra di Arsoli sui canali ufficiali Facebook, Instagram e TikTok.