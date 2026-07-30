GUIDONIA – Istituita la 27esima farmacia comunale

Mercoledì 22 luglio con la delibera numero 97 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la Giunta di Guidonia Montecelio ha approvato la revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie del territorio comunale, in attuazione della Determinazione regionale G11154 del 2.9.2025 e delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di servizio farmaceutico.
L’aggiornamento si rende necessario alla luce della crescita demografica registrata nel Comune di Guidonia Montecelio, che al 1° gennaio 2026 conta 89.420 residenti, dato che comporta l’obbligo di istituire una nuova sede farmaceutica secondo i parametri stabiliti dall’art. 11 del D.L. 1/2012.
La Giunta ha deliberato l’istituzione della 27ª sede farmaceutica, individuata nel quartiere Villanova, in un’area caratterizzata da forte espansione urbanistica e incremento della popolazione.
Il perimetro della nuova sede è stato definito lungo le principali vie del quartiere, tra cui Via Umberto I, Via Garibaldi, Via Daniele Manin, Via Maremmana Inferiore, Via Tito Bernardini, Via Gesmundo, Via Ciro Menotti e Via Nazionale Tiburtina, fino al confine naturale del fiume Aniene.
Contestualmente, è stata approvata la rimodulazione – CLICCA E LEGGI LA RIMODULAZIONE – dei perimetri delle sedi farmaceutiche nei quartieri Setteville Nord e Marco Simone, al fine di garantire una distribuzione più equilibrata del servizio e correggere confini precedentemente non omogenei.
Di seguito, i nuovi perimetri approvati:
𝐒𝐞𝐝𝐞 𝐧. 𝟏𝟓 – 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐝
Via Casal Bianco fino incrocio Via Monteflavio, linea d’aria retta fino ad altezza Via Capracotta, Via Capracotta, Via Vivaro Romano, passando per Via Maddalena, Via Bellegra, Via Marco Simone, Via Valle dell’Aniene (esclusa), Via Casal Bianco fino incrocio Via Monteflavio.
𝐒𝐞𝐝𝐞 𝐧. 𝟏𝟖 – 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐝
Via Marco Simone da incrocio Via Casal Bianco fino incrocio Via Palombarese, Via Palombarese altezza civico n. 78/ Km 18.300 (incluso) e in linea d’aria retta fino all’inizio di Via Capoterra e, poi, in linea d’aria retta fino a Via Bellegra (esclusa), Via di Marco Simone, Via Valle dell’Aniene (esclusa), Via Casal Bianco fino incrocio Via di Marco Simone.
𝐒𝐞𝐝𝐞 𝐧. 𝟐𝟒 – 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞
Via Monteflavio in linea d’arte retta fino altezza Via Anticoli Corrado (esclusa) e, poi, in linea d’area fino a Via Lago Maggiore, Via Lago di Como, Via Norvegia, Via Spagna, Via Germania, Via Casal Bianco fino incrocio con Via Monteflavio.
𝐒𝐞𝐝𝐞 𝐧. 𝟐𝟔 – 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞
Via Casal Bianco, altezza incrocio Via Germania, fino a incrocio Via dell’Inviolata, e, poi, in linea d’aria fino ad incrocio con Via Palombarese altezza civico n.78/Km 18.00 (escluso) e in linea d’aria retta fino a Via Rocca Canterano, in linea d’aria retta fino a Via Ippocrate e, in linea d’aria, fino a Via Lago Maggiore altezza civico n.13, Via Tito Livio, Via Lago di Como, Via Norvegia, Via Spagna, Via Germania fino incrocio Via di Casal Bianco.
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