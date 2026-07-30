GUIDONIA – Istituita la 27esima farmacia comunale

La Giunta ha deliberato l’istituzione della 27ª sede farmaceutica, individuata nel quartiere Villanova, in un’area caratterizzata da forte espansione urbanistica e incremento della popolazione.

Il perimetro della nuova sede è stato definito lungo le principali vie del quartiere, tra cui Via Umberto I, Via Garibaldi, Via Daniele Manin, Via Maremmana Inferiore, Via Tito Bernardini, Via Gesmundo, Via Ciro Menotti e Via Nazionale Tiburtina, fino al confine naturale del fiume Aniene.

Via Marco Simone da incrocio Via Casal Bianco fino incrocio Via Palombarese, Via Palombarese altezza civico n. 78/ Km 18.300 (incluso) e in linea d’aria retta fino all’inizio di Via Capoterra e, poi, in linea d’aria retta fino a Via Bellegra (esclusa), Via di Marco Simone, Via Valle dell’Aniene (esclusa), Via Casal Bianco fino incrocio Via di Marco Simone.

Via Monteflavio in linea d’arte retta fino altezza Via Anticoli Corrado (esclusa) e, poi, in linea d’area fino a Via Lago Maggiore, Via Lago di Como, Via Norvegia, Via Spagna, Via Germania, Via Casal Bianco fino incrocio con Via Monteflavio.

Via Casal Bianco, altezza incrocio Via Germania, fino a incrocio Via dell’Inviolata, e, poi, in linea d’aria fino ad incrocio con Via Palombarese altezza civico n.78/Km 18.00 (escluso) e in linea d’aria retta fino a Via Rocca Canterano, in linea d’aria retta fino a Via Ippocrate e, in linea d’aria, fino a Via Lago Maggiore altezza civico n.13, Via Tito Livio, Via Lago di Como, Via Norvegia, Via Spagna, Via Germania fino incrocio Via di Casal Bianco.