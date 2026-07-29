TIVOLI – Blitz della Polizia Locale, sequestrati 150 chili di surgelati nel minimarket

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

L'attività era stata aperta recentemente

Circa 150 chilogrammi di alimenti surgelati e refrigerati sequestrati.
E’ il bilancio di un’ispezione congiunta svolta ieri, martedì 28 luglio, dal personale della Polizia Locale in servizio presso il Distaccamento Territoriale di Villa Adriana e Tivoli Terme insieme agli operatori della ASL RM 5 presso un minimarket di recente apertura alla periferia della città dell’Arte.
Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, gli accertamenti hanno evidenziato prodotti privi di un’adeguata protezione e mantenuti in condizioni non conformi alle norme igienico-sanitarie, circostanze successivamente riscontrate dal Servizio Igiene degli Alimenti della ASL.
Al titolare è stata prescritta la distruzione della merce sottoposta a sequestro, con l’obbligo di trasmettere alla ASL la certificazione dell’avvenuto smaltimento.
È stato inoltre disposto il divieto di commercializzare prodotti alimentari, consentendo esclusivamente la vendita di articoli non alimentari fino al completamento della formazione obbligatoria in materia di corretta conservazione degli alimenti.
Nel comunicato stampa l’Amministrazione ringrazia tutti gli intervenuti per aver garantito la tutela della salute pubblica.
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