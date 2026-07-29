MARCELLINA – Fuochi d’artificio nell’area protetta: sos della Protezione civile

Fuochi d’artificio nella zona alta di Marcellina a ridosso del bosco e nell’area protetta.
E’ la segnalazione inviata ieri sera, martedì 28 luglio, da alcuni cittadini ad Alessia Danieli, Presidente della Protezione civile della locale Sezione Arfi, ogni anno impegnata in prima linea nella prevenzione degli incendi boschivi in un territorio a rischio elevato, l’ultimo dei quali domato dai volontari domenica scorsa 26 luglio.
Così stamane la Presidente di Arfi ha inviato un appello pubblico ricordando che su tutto il territorio della Regione Lazio, compreso il Comune di Marcellina, è in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 ottobre.
“Cosa è tassativamente vietato – si legge nell’appello di Alessia Danieli, Presidente della Sezione Arfi di Marcellina – in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, a pascolo e nelle aree adiacenti:
– accendere fuochi di ogni genere
– usare apparecchi a fiamma, motori che producono faville, fornelli o inceneritori
– fumare, gettare fiammiferi, sigarette accese o brace
– fuochi d’artificio, razzi, lanterne volanti
– sostare con mezzi a motore caldo sopra vegetazione secca o transitare su strade non asfaltate nei boschi
– bruciare stoppie, residui vegetali e vegetazione spontanea su terreni incolti
TUTELIAMO IL NOSTRO TERRITORIO”.