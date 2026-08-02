TIVOLI – La delegazione di Villa Adriana chiusa per motivi tecnici

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il Comune spiega la soluzione per chi ha prenotato l’appuntamento

Il Comune di Tivoli informa tutti i cittadini che, per motivi tecnici, giovedì 6 agosto la delegazione di Villa Adriana (Ufficio anagrafe ed URP) resterà chiuso al pubblico.

 

La delegazione anagrafica di Tivoli Terme

 

Per far fronte alle esigenze dell’utenza e garantire i servizi essenziali – compresi gli appuntamenti già prenotati per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) nella giornata di chiusura sarà operativa la delegazione di Tivoli Terme.

Indirizzo: piazza Don Minzoni 9/A

Telefono: 0774 357077

Orario di apertura: 09:00-12:00 e 15:00-17:00

 

La delegazione anagrafica di Villa Adriana

 

Vale la pena ricordare che, per esigenze organizzative interne, da martedì 11 agosto a venerdì 30 agosto 2026 le delegazioni anagrafiche ed URP di Tivoli Terme e di Villa Adriana osserveranno la chiusura estiva al pubblico (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

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Nello stesso periodo nella sede centrale l’Ufficio Anagrafe, sito in piazza del Governo n.1 e l’Ufficio URP, sito in piazza del Comune n. 3, saranno aperti al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì con orario 9-12 e martedì e giovedì anche 15-17.

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