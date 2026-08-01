Ha fatto irruzione con una pistola in pugno e dopo aver minacciato la titolare l’ha scaraventata sul pavimento arraffando l’incasso.

E’ accaduto stamane, sabato primo agosto, alla tabaccheria al civico 43 di viale Nicolò Arnaldi, nel Centro di Tivoli, a pochi metri dal locale Tribunale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la rapina è stata messa a segno verso le ore 12.

Un uomo, dall’apparente età di 40 anni alto un metro e 70 circa, in italiano ha minacciato l’anziana tabaccaia di consegnare l’incasso di circa 500 euro ed è fuggito non prima di averla spintonata a terra.

Pare che un passante abbia pedinato il malvivente in fuga a piedi per un tratto di strada, ma il bandito sarebbe riuscito a far perdere le sue tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Tivoli: la caccia al rapinatore solitario è in corso.