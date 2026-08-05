TIVOLI – Il sindaco Innocenzi premia i 61 anni del Bar Tabacchi Mundial 90

dì Francesca Romana Severini

Sessantuno anni di sacrifici, soddisfazioni e amore per il proprio lavoro. Leandrino Polinesi e Gabriella Cinti, titolari dello storico Bar Tabacchi Mundial 90 di via Rosolina 97/99, oggi, mercoledì 5 agosto, hanno ricevuto dal Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi una targa speciale in occasione dell’importante anniversario della loro attività.

«Da sessantuno anni i signori Leandrino Polinesi e Gabriella Cinti sono un punto di riferimento a Villa Adriana – ha spiegato il primo cittadino –. Il loro bar tabacchi è luogo di incontro per tanti tiburtini ed esempio delle tante attività familiari locali che mantengono vivo il nostro tessuto sociale. Oggi abbiamo celebrato quest’importante anniversario insieme, certo che ce ne saranno tanti altri da festeggiare».

La targa consegnata dall’amministrazione comunale racchiude il valore di una storia che va oltre il semplice anniversario. Racconta il coraggio di due persone che per 61 anni non hanno mai smesso di credere nel proprio lavoro e nel proprio paese, affrontando ogni giorno sacrifici e difficoltà con onestà, umiltà e grande dignità.

Leandrino e Gabriella rappresentano quella parte d’Italia che, anche nei momenti più difficili, ha continuato a guardare avanti con fiducia, trovando ogni mattina la forza di aprire la propria attività e rinnovare la promessa fatta a se stessi: continuare a esserci.