PALOMBARA SABINA – Caccia agli incivili

dì Francesca Romana Severini

Prosegue la collaborazione tra il Comune di Palombara Sabina e il Corpo delle Guardie Ambientali Nazionali per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio.

Nella giornata di ieri, martedì 4 agosto, è stata effettuata un’operazione congiunta di controllo e monitoraggio in alcune aree considerate particolarmente sensibili, tra cui la zona della mini isola ecologica installata in via della Doganella e quella di via Fonte Lucarello. Due punti che, nonostante la loro funzione, vengono ancora troppo spesso trasformati in vere e proprie discariche abusive.Gli agenti delle Guardie Ambientali Nazionali hanno effettuato una serie di verifiche alla ricerca di elementi utili a risalire ai responsabili degli abbandoni. Diverse sono state le tracce raccolte dagli uomini guidati da Giovanni Paris, che si è immediatamente attivato in collaborazione con gli uffici comunali per avviare il successivo iter sanzionatorio.L’obiettivo dell’amministrazione è quello di intensificare le azioni di contrasto verso chi continua a deturpare gli spazi pubblici e a danneggiare il decoro urbano.

«Stiamo mettendo in campo tante soluzioni per far passare la voglia a questi incivili di degradare il nostro territorio – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Fabio Ippoliti – ma per il momento non voglio rivelarle, per evitare di renderle vane».Il Comune annuncia quindi nuove iniziative per arginare il fenomeno, puntando su controlli più mirati e strumenti capaci di individuare e sanzionare chi abbandona illegalmente i rifiuti.