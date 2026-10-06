TIVOLI GUIDONIA – “Gli studenti scioperano? Per me sono assenze collettive ingiustificate”

“Lo sciopero? E’ consentito ai lavoratori non agli studenti”.

Così la dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Tecnologico statale “Alessandro Volta” di Tivoli Maria Cristina Berardini commenta la reazione degli studenti alla circolare numero 48 con la quale è stata introdotta una nuova regolamentazione nelle modalità della ricreazione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La sede di Tivoli dell’Istituto Tecnico Tecnologico statale Alessandro Volta

La sede di Guidonia dell’Istituto Tecnico Tecnologico statale Alessandro Volta

Da ieri, lunedì 5 ottobre, gli alunni delle sedi di via Sant’Agnese a Tivoli e di via Rita Levi Montalcini a Guidonia stanno disertando le lezioni per protesta contro un provvedimento considerato limitante degli spazi.

“A scuola è avvenuto un fatto molto grave e pericoloso a seguito del quale ho chiamato i carabinieri – spiega la preside Berardini al quotidiano on line Tiburno.Tv – Ogni giorno stiamo assistendo a episodi gravissimi nelle scuole di Italia, dal 13enne che a Centocelle accoltella la docente al 15enne che a Lodi si arrampica sul traliccio dell’alta tensione e muore.

Io e miei colleghi siamo molto preoccupati per tutto quello che sta succedendo in Italia e all’estero alle giovani generazioni.

Lo stesso ministro Giuseppe Valditara ha di recente richiamato l’attenzione sulla vigilanza scolastica, come prevede il contratto.

Per cui ho semplicemente chiesto a docenti e collaboratori scolastici di uscire in cortile durante la ricreazione e di controllare i ragazzi, evidenziando che la vigilanza è tra gli obblighi del Contratto Collettivo Nazionale della Scuola e che se non ottemperano c’è l’aggravante della culpa in vigilando, come da recenti sentenze.

Ho incontrato anche i sindacati e mi hanno dato ragione: la circolare l’ho emanata per docenti e collaboratori, li ho invitati a stare fuori per effettuare la vigilanza, perché se non lo fanno e succede qualcosa, e di questi tempi è molto probabile che succeda, loro passano un guaio enorme.

Nella circolare ho anche spiegato cosa fare per rendere più semplice il lavoro dei docenti, ovvero scrivere dei cartelli in cui si segnalano gli spazi per ciascuna classe e affiggerli in cortile: così il docente sa che la classe è lì e come individuarla per riportarla in classe alla ripresa delle lezioni”.

“I ragazzi hanno diritto alla ricreazione in cortile – chiarisce la Dirigente scolastica – Venerdì ho incontrato gli studenti di terze, quarte e quinte classi della sede di Tivoli, stamane ho riunito un’altra delegazione ragazzi spiegando le ragioni della circolare.

Non esiste il diritto allo sciopero per gli studenti, sono convinta che vengano strumentalizzati.

Per questo domani sera ho convocato il Consiglio di Istituto per votare una delibera su come sanzionare le assenze collettive e ingiustificate secondo il Regolamento della scuola e su come regolamentare la vigilanza obbligatoria durante la ricreazione”.