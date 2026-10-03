TIVOLI – “Premio Cinema Giovane”, la migliore recensione è dello studente Edoardo Durante

Si chiama Edoardo Durante, è uno studente della classe terza C Informatica dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” della sede di Tivoli.

Il ragazzo ha ricevuto il Premio per le Migliori Recensioni degli studenti nell’ambito della XXII edizione del “Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime del Cinema Italiano”, che si è svolta dal 28 al 30 settembre 2026 al Cinema Caravaggio di Roma con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Fondazione Roma Lazio Film Commission, Agiscuola, SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Centro Studi Cinematografici, Tulipani di Seta Nera, CinemaDaMare, Diari di Cineclub e CineClub “Vittorio De Sica-Cinit”.

Prima di Edoardo Durante, altri studenti dell’Istituto di Tivoli avevano già calcato il palco del Cinema Caravaggio e avevano provato la stessa emozione nel prendere parte alla manifestazione organizzata dall’associazione culturale Cinecircolo Romano, presieduta da Catello Masullo, un festival che riunisce le opere prime selezionate del cinema italiano, premiando registi, interpreti e maestranze.

Nella bellissima serata di mercoledì 30 settembre Luciana Burlin, consigliere segretario del Cinecircolo Romano e responsabile del Progetto di Educazione al Cinema d’Autore e della FSL, ha consegnato il premio per il migliore studente “ospite” a Edoardo Durante, accompagnato dalla docente Cristina Leoni.

“Edoardo – spiega la Professoressa Cristina Leoni, coordinatrice del Progetto – inizierà quest’anno la Formazione con Cinecircolo Romano, ma nelle due giornate di avvio all’attività si è subito distinto e con lui anche il gruppo partecipante.

Del resto, in questi anni molti dei nostri studenti hanno saputo misurarsi in questo settore, dimostrando notevoli capacità.

Alcuni si sono affermati già a livello nazionale, hanno fatto parte di giurie importanti quali la Mostra del Cinema di Venezia, Roma Film Corto, Festival delle Opere Prime, Festa del Cinema di Roma, Cinema Young e altri.

Sono molto soddisfatta, ogni volta ricevere un riconoscimento da esperti, professionisti del mondo del Cinema è un onore.

Questo è un percorso di Formazione che stimola spirito critico, spirito d’iniziativa, abilità nell’analisi, nella scrittura, nella capacità di confrontarsi e di saper rielaborare in modo personale.

Queste giornate del Festival sono state intense e profonde, coloro che hanno preso parte all’attività hanno saputo dimostrare una grande serietà e una grande maturità nonostante la giovane età.

Poi ci sono quelli più grandi già formati che hanno vinto o sono stati selezionati per merito, come Riccardo Censi e Riccardo Tocco.

Il plauso però va a tutti gli studenti, veramente bravi, sono orgogliosa di questi ragazzi.

Ringrazio il Cinecircolo Romano e tutta la giuria che ci ha premiato in questi anni, il Direttore Artistico Catello Masullo, Luciana Burlin coordinatrice del Cinecircolo Romano per le scuole e determinante.

Un ringraziamento anche a Roberto Petrocchi Direttore di Roma Film Corto, a tutti i colleghi che supportano questi traguardi altissimi e sanno apprezzare l’impegno che c’è dietro e soprattutto la possibilità per gli studenti di valorizzare il proprio talento.

Un ringraziamento a parte va al DS, per il consenso a tutte le iniziative che potenziano il nostro Istituto.

L’augurio è sempre lo stesso, “Formarsi per Realizzarsi”.