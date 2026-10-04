CALCIO – Guidonia arriva la vittoria al Città dell’Aria

Nonostante l’appello del Direttore Generale Anthony Hernest Aliano, sono appena 607 gli spettatori presenti sugli spalti del Città dell’Aria, compresa la rappresentanza ospite.

Sul terreno di gioco, i rossoblù di mister Ginestra affrontano il Pineto nella gara valida per il campionato di Serie C, Girone B, con un obiettivo che va ben oltre i tre punti: restituire fiducia a un ambiente che attende segnali concreti.

L’avvio è di marca abruzzese. È il Pineto a dettare i tempi della manovra, prendendo possesso della trequarti rossoblù e costringendo il Guidonia a una prima fase di sofferenza. Dopo appena dieci minuti, il gruppo Avanguardia richiama i calciatori a una maggiore personalità, con un incitamento decisamente colorito, ma inequivocabile nel suo significato.

Il messaggio sembra arrivare. Il Guidonia comincia progressivamente a prendere le misure agli avversari e, complice qualche imprecisione della formazione ospite, riesce a cambiare ritmo.

Al 15’ arriva la grande occasione per Sannipoli, che, presentatosi a tu per tu con il portiere, non riesce a concretizzare una chance clamorosa. Al 28’ è invece il Pineto a sfiorare il vantaggio con una conclusione a giro che termina a pochi centimetri dal palo.

Il primo tempo si chiude sostanzialmente in equilibrio, con occasioni da entrambe le parti e un Guidonia apparso in crescita dopo le difficoltà iniziali.

La ripresa offre meno intensità e meno emozioni. Entrambe le squadre sembrano faticare a trovare continuità nella manovra, mentre la partita scivola lentamente verso un finale che, sugli spalti, comincia ad alimentare il timore dell’ennesimo pareggio casalingo.

Ma questa volta il copione cambia.

Al 76’, il numero 30 Ferrari trova la giocata che può segnare una svolta. Il pallone termina in rete, il Città dell’Aria esplode e dalla panchina arriva l’urlo liberatorio di mister Ginestra. È una rete che pesa enormemente, non soltanto per la classifica, ma soprattutto per il significato psicologico di una vittoria attesa e necessaria.

Al 79’ arriva anche il momento di Drago, protagonista di un intervento straordinario su un colpo di testa ravvicinato. Una parata di categoria superiore, decisiva per blindare il vantaggio e conservare tre punti. Drago migliore in campo e più volte osannato dal pubblico.

Per Ginestra potrebbe cominciare una nuova era. Una vittoria che può rappresentare il primo mattone di una sua rinascita.