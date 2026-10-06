TIVOLI – La Asl Roma 5 assume impiegati e sanitari

L’ASL Roma 5 di Tivoli ha indetto quattro concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 29 posti.

Le procedure concorsuali pubbliche riguardano sia profili amministrativi che sanitari.

Le assunzioni sono subordinate all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e alla verifica della compatibilità economico-finanziaria da parte dell’azienda.

Le assunzioni riguardano le sole esigenze della ASL Roma 5 e sono previste riserve di posti per le Forze Armate e per il Servizio Civile Universale.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 02/11/2026 ore 23:59.

Complessivamente sono disponibili 29 posti distribuiti su quattro profili professionali: 20 posti di Assistente Amministrativo (Area degli Assistenti, richiesto diploma di scuola secondaria di secondo grado), 1 posto di Dirigente Amministrativo profilo economico-finanziario (richiesta laurea magistrale e anzianità di servizio quinquennale), 3 posti di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e 5 posti di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (entrambi i profili sanitari richiedono laurea triennale o diploma universitario abilitante e iscrizione all’albo professionale).

Per tutti i profili sono richiesti: cittadinanza italiana o di uno Stato UE (o equiparata per legge, inclusa la cittadinanza ucraina ex art. 34 D.L. n. 21/2022); idoneità fisica all’impiego (accertata dall’azienda prima dell’immissione in servizio); godimento dei diritti civili e politici; assenza di licenziamenti, destituzioni o condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione.

La partecipazione non è soggetta a limiti di età, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo obbligatorio.

Non possono partecipare i lavoratori già collocati in quiescenza.

Il candidato deve inoltre essere in possesso di una casella PEC personale (intestata esclusivamente a sé stesso), indispensabile per ricevere le comunicazioni ufficiali relative al concorso.

Tutti i concorsi prevedono una struttura su tre prove: scritta, pratica e orale.

La valutazione avviene su 100 punti totali.

Il superamento di ciascuna prova è condizione necessaria per accedere alla successiva.