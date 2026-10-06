CASTELNUOVO DI PORTO – “Chiedi a Me”, apre lo sportello Cotral in Comune

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Oggi pomeriggio il servizio gratuito per gli utenti senza prenotazione

Su richiesta dell’Amministrazione comunale, oggi pomeriggio, martedì 6 ottobre 2026, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Castelnuovo di Porto, sarà presente lo Sportello “Chiedi a Me” COTRAL.

 

 

Il personale COTRAL sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sul servizio di trasporto pubblico di linea e assistenza per le seguenti operazioni:

  • attivazione degli abbonamenti Metrebus Card COTRAL Studenti e Metrebus Card COTRAL Ordinari, mensili o annuali, ricaricati online;
  • prima emissione della Metrebus Card COTRAL Studenti per ragazzi di età superiore ai 14 anni e della Metrebus Card COTRAL Ordinaria. Le nuove card non saranno rilasciate immediatamente: saranno prodotte successivamente e riconsegnate presso il Comune non appena disponibili, indicativamente entro un massimo di 7 giorni lavorativi;
  • ricarica e attivazione immediata degli abbonamenti Metrebus Card COTRAL Studenti e Ordinari, annuali e mensili, con pagamento esclusivamente tramite carta di credito o bancomat.
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Documenti necessari per la prima emissione

Per la Metrebus Card COTRAL Studenti, in caso di utenti minorenni, è necessario presentarsi con:

  1. fototessera;
  2. tessera sanitaria;
  3. carta d’identità del minore;
  4. carta d’identità di un genitore o del rappresentante legale.

Per la Metrebus Card COTRAL Ordinaria, gli utenti maggiorenni dovranno presentare:

  1. fototessera;
  2. tessera sanitaria;
  3. carta d’identità.

È necessario presentare i documenti di identità in originale. Non sono accettate copie e non sarà necessario lasciarne copia agli operatori.

Servizi non disponibili durante lo Sportello

Non sarà possibile effettuare:

  • richieste di riduzioni tariffarie legate a basso ISEE, agevolazioni per famiglie o categorie protette;
  • ricariche di abbonamenti con applicazione delle riduzioni tariffarie rilasciate dalla piattaforma regionale SIRGAT per ISEE, agevolazioni familiari, categorie protette o altre agevolazioni;
  • duplicati di Metrebus Card usurate, smarrite o non funzionanti.
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Il servizio è gratuito, aperto a tutti e non richiede prenotazione.

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