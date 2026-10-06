CASTELNUOVO DI PORTO – “Chiedi a Me”, apre lo sportello Cotral in Comune

Su richiesta dell’Amministrazione comunale, oggi pomeriggio, martedì 6 ottobre 2026, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Castelnuovo di Porto, sarà presente lo Sportello “Chiedi a Me” COTRAL.
Il personale COTRAL sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sul servizio di trasporto pubblico di linea e assistenza per le seguenti operazioni:
- attivazione degli abbonamenti Metrebus Card COTRAL Studenti e Metrebus Card COTRAL Ordinari, mensili o annuali, ricaricati online;
- prima emissione della Metrebus Card COTRAL Studenti per ragazzi di età superiore ai 14 anni e della Metrebus Card COTRAL Ordinaria. Le nuove card non saranno rilasciate immediatamente: saranno prodotte successivamente e riconsegnate presso il Comune non appena disponibili, indicativamente entro un massimo di 7 giorni lavorativi;
- ricarica e attivazione immediata degli abbonamenti Metrebus Card COTRAL Studenti e Ordinari, annuali e mensili, con pagamento esclusivamente tramite carta di credito o bancomat.
Documenti necessari per la prima emissione
Per la Metrebus Card COTRAL Studenti, in caso di utenti minorenni, è necessario presentarsi con:
- fototessera;
- tessera sanitaria;
- carta d’identità del minore;
- carta d’identità di un genitore o del rappresentante legale.
Per la Metrebus Card COTRAL Ordinaria, gli utenti maggiorenni dovranno presentare:
- fototessera;
- tessera sanitaria;
- carta d’identità.
È necessario presentare i documenti di identità in originale. Non sono accettate copie e non sarà necessario lasciarne copia agli operatori.
Servizi non disponibili durante lo Sportello
Non sarà possibile effettuare:
- richieste di riduzioni tariffarie legate a basso ISEE, agevolazioni per famiglie o categorie protette;
- ricariche di abbonamenti con applicazione delle riduzioni tariffarie rilasciate dalla piattaforma regionale SIRGAT per ISEE, agevolazioni familiari, categorie protette o altre agevolazioni;
- duplicati di Metrebus Card usurate, smarrite o non funzionanti.
Il servizio è gratuito, aperto a tutti e non richiede prenotazione.