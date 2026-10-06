TIVOLI – Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Natale: via al bando

Il Comune di Tivoli inizia la ricerca di una ditta specializzata e interessata all’installazione e gestione della pista di pattinaggio su ghiaccio durante le festività natalizie in piazza Garibaldi.

Per questo ieri, lunedì 5 ottobre, il dirigente alla Cultura Francesco Rossi ha pubblicato l’avviso – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – di manifestazione di interesse rivolta ai titolari di autorizzazione ad esercitare l’attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale ai sensi della L. 18/03/1968 n.337 con relativa indicazione del codice identificativo dell’attrazione di pista di pattinaggio rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza.

Il bando fa seguito alla delibera numero 243 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata lunedì 28 settembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi, a parere della quale la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Garibaldi per l’intero periodo natalizio sarebbe una iniziativa di animazione, valorizzazione e promozione del centro cittadino volta a favorire la partecipazione della cittadinanza, ai visitatori e, in particolare, alle famiglie e ai più giovani (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’iniziativa dovrà essere realizzata in Piazza Garibaldi nel periodo compreso tra il 27 novembre 2026 al 06 gennaio 2027.

Gli interessati dovranno inviare entro e non oltre le ore 12 del 22 ottobre 2026 la manifestazione di interesse, corredata dalla documentazione richiesta, al Comune di Tivoli esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: info@pec.comune.tivoli.rm.it

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA GARIBALDI – NATALE 2026”.