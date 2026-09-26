CALCIO – Ginestra ha la fiducia. Su Lopez “non l’ho sentito”

di Daniele Di Cerbo

La società Guidonia, per voce del direttore generale Anthony Hernest Aiano, conferma la piena fiducia in mister Ginestra. «Il rapporto con il mister non si è mai interrotto e non abbiamo mai avuto alcun dubbio sulla volontà di riprendere il nostro percorso insieme. È un piacere riconfermagli la fiducia e siamo sicuri che mister Ginestra sia la scelta migliore per la società e per la piazza».

Il tecnico, dal canto suo, conferma di avere a disposizione una squadra all’altezza dell’obiettivo fissato dalla società, ovvero la conquista dei playoff. Rispetto alla scorsa stagione, Ginestra sottolinea la presenza di molte più individualità di spessore, elementi che gli permettono di avere maggiori possibilità di scelta e di incidere sulle partite.

Ginestra ha inoltre risposto alle domande sul rapporto con mister Giovanni Lopez, spiegando di non averlo ancora sentito.

Sulle discussioni e sulle presunte rotture avvenute nello spogliatoio nella passata stagione, il mister minimizza: «Fa parte del calcio». Ginestra evidenzia inoltre di aver trovato un grande accoglimento da parte dei giocatori, elemento che rappresenta una base importante per affrontare la nuova stagione.

Il direttore generale Aiano si sofferma infine anche sull’affluenza allo stadio. Secondo la società, gli spettatori presenti dovrebbero aumentare in relazione agli sforzi compiuti dal club. «Ci aspettiamo che il futuro non sia solamente sopra il migliaio di presenze, ma che si possa arrivare anche a 2.000 spettatori a partita».

Adesso, però, è il momento del campo. Il prossimo appuntamento è il match contro la Vis Pesaro: sarà il terreno di gioco a dare le prime risposte sulle ambizioni del nuovo Guidonia.