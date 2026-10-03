TIVOLI – Due palazzi a 4 piani in Via Tiburtina, i comunisti: “Silenzio sul Parco Rosmini, via libera per i costruttori”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Via Tiburtina, due palazzi di 4 piani al posto dell’ex consorzio agrario, da Massimiliano Rossini, Segretario della Federazione di Tivoli del Partito della Rifondazione Comunista, riceviamo e pubblichiamo:

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Massimiliano Rossini, Segretario della Federazione di Tivoli del Partito della Rifondazione Comunista

“Nell’ultimo Consiglio Comunale la Giunta ha mostrato chiaramente da che parte sta. Da un lato, la fretta di approvare la delibera in deroga per il progetto edilizio della FINCRES S.r.l. in via Tiburtina 275; dall’altro, il rifiuto di discutere l’interrogazione sul Parco Rosmini, lasciando senza risposte i cittadini presenti in aula.

​Questa scelta dimostra quali siano le reali priorità dell’Amministrazione: totale apertura alle speculazioni immobiliari e indifferenza verso i beni comuni e il quartiere.

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Come Rifondazione Comunista denunciamo:

​Priorità stravolte: Si ignorano i cittadini sul Parco Rosmini per accelerare le pratiche dei privati.

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Finto interesse pubblico: Trasformare un capannone in due palazzine private da 4 piani non è un’opera pubblica.

​Le briciole alla città: Rifare un marciapiede, due aiuole e qualche parcheggio a scomputo serve prima di tutto a valorizzare gli appartamenti del costruttore.

​Alternativa mancata: Quell’area doveva essere usata per servizi veri: un asilo nido comunale, un centro giovanile o case popolari a canone sociale.

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Chiediamo la revoca della delibera, risposte immediate sul Parco Rosmini e un vero piano pubblico per Tivoli Terme”.