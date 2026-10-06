GUIDONIA – Assistenti ai disabili, Cgil denuncia: “Consorzio Valcomino paga stipendi in ritardo”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – “Stipendi ancora in ritardo agli assistenti ai disabili”, nuova diffida al Consorzio Valcomino, all’articolo GUIDONIA – “Stipendi pagati in ritardo”, assistenti ai disabili pronti allo sciopero e all’articolo GUIDONIA “Assistenti ai disabili pagati in ritardo”, Cgil diffida il Consorzio Valcomino, da Aniello Crescenzo, Responsabile Terzo Settore della FP CGIL di Roma Est, riceviamo e pubblichiamo:

Aniello Crescenzo, Responsabile Terzo Settore della FP CGIL di Roma Est

“Si è chiusa con il ripristino delle turnazioni ordinate la vertenza sulla riorganizzazione unilaterale del servizio di Assistenza Domiciliare Handicap (ADH) nel Comune di Guidonia Montecelio.

La pronta reazione della FP CGIL Rieti Roma EVA con il Responsabile Terzo Settore Aniello Crescenzo, della RSA Sabrina Staltari e la compattezza del personale operante sul servizio hanno costretto il Consorzio Valcomino a un completo dietrofront.

Tuttavia, il tentativo di far passare questo “ripristino di fatto” come un capitolo chiuso è inaccettabile.

La formale nota di contestazione inviata dal sindacato il 28 settembre (Prot. 1168/2026) in merito alla gestione dei turni e alla tutela dei Piani Assistenziali (PEI/PAI) è rimasta del tutto priva di riscontro.

A ciò si aggiunge il perdurare dell’emergenza economica: ad oggi, 6 ottobre 2026, lavoratrici e lavoratori registrano l’ennesimo ritardo sull’accredito dello stipendio di agosto 2026 (scaduto il 20 settembre) e il mancato pagamento a saldo dei rimborsi chilometrici spettanti per lo svolgimento delle attività sul territorio.

I ritardi del Consorzio Valcomino sono ormai una prassi cronica.

Se la cooperativa continua a ignorare le regole contrattuali, è solo perché le istituzioni scelgono la strada della passiva tolleranza, omettendo di comminare le penali. Questa mancanza di sanzioni garantisce un’impunità intollerabile, il cui costo economico ed emotivo viene scaricato sulle lavoratrici, sui lavoratori e sulle loro famiglie”.

Alla data di ieri 5 la FP CGIL Rieti Roma EVA ha notificato formale diffida e messa in mora contestuale al Consorzio Valcomino, al Consorzio Pagus nella persona del Direttore e del presidente sindaco di Guidonia Mauro Lombardo, pretendendo entro 3 giorni:

1. L’accredito delle retribuzioni di agosto 2026 e il saldo dei rimborsi chilometrici maturati;

2. L’applicazione immediata delle penali contrattuali da parte dell’Ente Committente per le violazioni contrattuali e i ritardi salariali;

3. L’attivazione dell’intervento sostitutivo (art. 11 D.Lgs. 36/2023) affinché la Stazione Appaltante provveda al pagamento diretto delle spettanze a lavoratrici e lavoratori;

4. La convocazione urgente del tavolo di confronto richiesto con nota Prot. 1168/2026. In mancanza di un sollecito adempimento, il sindacato si riserva di valutare ogni ulteriore azione a tutela di lavoratrici e lavoratori”.