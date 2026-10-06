ROMA EST – Rubano il rame e fuggono contromano: rom bloccati dalla Polizia Locale

Avevano appena “ripulito” un’azienda della zona e trasportavano il carico di rame al campo rom, ma sono stati intercettati da una pattuglia.

Così gli agenti dell’Unità SPE – Sicurezza Pubblica Emergenziale della Polizia di Roma Capitale ha arrestato per furto aggravato in concorso e possesso di arnesi atti allo scasso un 22enne di nazionalità straniera ed ha deferito un 17enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Rubano 40 kg di rame e fuggono a forte velocità e contromano sulla Collatina: bloccati dagli agenti dopo un inseguimento



Secondo un comunicato stampa della Polizia di Roma Capitale, il fatto è avvenuto sulla via Collatina all’estrema periferia Est della Capitale.

La pattuglia ha intercettato l’auto coi due rom a bordo mentre procedeva a velocità sostenuta, invadendo ripetutamente la corsia opposta nel tentativo di superare una colonna di veicoli e creando situazioni di pericolo per gli altri automobilisti.

Nonostante l’alt intimato dagli agenti, il conducente ha proseguito la fuga fino alla rotatoria tra via Collatina e via di Salone.

Qui i due occupanti hanno abbandonato il veicolo tentando di allontanarsi a piedi, ma sono stati rapidamente raggiunti e bloccati, anche grazie al supporto di altre pattuglie.



All’interno dell’auto, nascosti sotto una coperta, sono stati trovati i 40 chilogrammi di tubi in rame, oltre a diversi arnesi atti allo scasso.

Le immediate verifiche hanno permesso di ricondurre il materiale a un furto commesso poco prima ai danni di un’azienda della zona.

Al termine degli accertamenti, il 22enne, di nazionalità straniera, è stato arrestato.

A suo carico sono state inoltre contestate le ulteriori fattispecie connesse alla fuga in auto e alla reiterata guida senza patente.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Il rame recuperato è stato restituito dagli agenti al legittimo proprietario.