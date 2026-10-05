GUIDONIA – Bocce, Corrado Campè e Fabrizio Facciolo vincono il “Memorial Valentini”

Sono Corrado Campè e Fabrizio Facciolo i vincitori della decima edizione del torneo di bocce in memoria del compianto presidente del “Circolo Bocciofilo Villanova” Ignazio Valentini, al quale hanno partecipato 110 coppie provenienti dal Lazio e regioni limitrofe.

Le coppie finaliste: a sinistra Ulisse Graziano e Silvio Chiarini; a destra Corrado Campè e Fabrizio Facciolo

Ieri, domenica 4 ottobre, i due atleti del “Circolo Leonardo da Vinci” di Roma si sono imposti nella finale regionale del torneo di bocce a coppia Categorie A, B, C e D, battendo Ulisse Graziano e Silvio Chiarini del “Circolo bocciofilo Città di Teramo”.

Corrado Campè e Fabrizio Facciolo ricevono la coppa dalla moglie del compianto Ignazio Valentini

A premiare i vincitori Corrado Campè e Fabrizio Facciolo è stata la signora Maria, moglie del compianto Ignazio Valentini e mamma di Giancarlo Valentini, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Bocciofilo Villanova” organizzatrice dell’evento.