GUIDONIA – Bocce, Corrado Campè e Fabrizio Facciolo vincono il “Memorial Valentini”

Sport, Tiburno Quotidiano /

Evento al Circolo Bocciofilo Villanova

Sono Corrado Campè e Fabrizio Facciolo i vincitori della decima edizione del torneo di bocce in memoria del compianto presidente del “Circolo Bocciofilo Villanova” Ignazio Valentini, al quale hanno partecipato 110 coppie provenienti dal Lazio e regioni limitrofe.

 

Le coppie finaliste: a sinistra Ulisse Graziano e Silvio Chiarini; a destra Corrado Campè e Fabrizio Facciolo

Ieri, domenica 4 ottobre, i due atleti del “Circolo Leonardo da Vinci” di Roma si sono imposti nella finale regionale del torneo di bocce a coppia Categorie A, B, C e D,  battendo Ulisse Graziano e Silvio Chiarini del “Circolo bocciofilo Città di Teramo”.

 

Corrado Campè e Fabrizio Facciolo ricevono la coppa dalla moglie del compianto Ignazio Valentini

A premiare i vincitori Corrado Campè e Fabrizio Facciolo è stata la signora Maria, moglie del compianto Ignazio Valentini e mamma di Giancarlo Valentini, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Bocciofilo Villanova” organizzatrice dell’evento.

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