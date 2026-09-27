GUIDONIA – Elezioni 2027, Forza Italia chiede al sindaco un Centrodestra unito

Da Valerio Massini, Segretario comunale di Forza Italia a Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

Valerio Massini, Segretario comunale di Forza Italia a Guidonia Montecelio

“A metà luglio una delegazione di dirigenti di Forza Italia ha incontrato il Sindaco Mauro Lombardo, manifestando la disponibilità ad avviare un percorso politico che, partendo da un possibile ingresso nell’attuale maggioranza, mettesse le basi per la costruzione di un’alleanza, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Questo perché crediamo che l’unità del centro destra sia la prima ipotesi da cui partire per definire una base programmatica da sottoporre ai cittadini per le prossime elezioni. Un’interlocuzione che ha visto Lombardo prendere tempo, senza comunque aderire alla proposta.

Per questo motivo abbiamo deciso di interessare la dirigenza sovracomunale del partito, anche in considerazione della rilevanza di una città come Guidonia Montecelio nelle logiche provinciali e regionali, che negli scorsi giorni ha inviato a Lombardo un invito ufficiale ad avviare un dialogo positivo con gli azzurri locali.

Il nostro interesse è essere protagonisti di una stagione nuova, in cui Forza Italia possa incidere sul futuro di questa città, dando un contributo fattivo alle politiche dell’amministrazione Lombardo.

Cercando soprattutto di affrontare dall’interno le criticità che in maniera costruttiva abbiamo evidenziato in questi anni di opposizione.

Aspettiamo quindi un riscontro da Lombardo, consci che ci sia molto da fare per presentarci in maniera credibile davanti agli elettori.

Da partito strutturato quale siamo, la visione e le capacità non ci mancano.

L’aspirazione all’unità del centro destra non ci fa dimenticare tuttavia la tradizione e l’identità del partito che rappresentiamo, che certo non può essere svilita da posizioni ambigue né declassata di fronte alle esperienze civiche.

Aspettiamo quindi da Lombardo una posizione chiara in tempi brevi”.