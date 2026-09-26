TIVOLI – Forza Italia commissariata, il Segretario silurato: “Io, costretto a tutelare la mia persona”

L’assessore Giorgio Strafonda insieme al leader di Forza Italia Antonio Tajani

“Il commissariamento è un atto serio, con importanti ricadute, e regolato dalle norme interne del Partito. Ciò che è accaduto a Tivoli impone un adeguato chiarimento e, soprattutto, la necessaria trasparenza.

Il nuovo Commissario di Forza Italia nel Comune di Tivoli Franco Spoto

Premettendo che personalmente non ho nulla contro Franco Spoto, nominato commissario della Segreteria Comunale di Forza Italia Tivoli, persona che stimo, conosco da molti anni e reputo un buon dirigente di partito. Ritengo, però, necessario evidenziare alcune importanti questioni di natura statutaria e documentale.

In data 22 settembre 2026 il commissario nominato Spoto attraverso un comunicato stampa dichiara che “la decisione del commissariamento è maturata a seguito di una situazione di difficoltà e di divisione interna che era stata da tempo, formalmente, rappresentata agli organismi provinciali e regionali del partito.

Agli atti risultano infatti una mozione di sfiducia e una raccolta firme con le quali venivano evidenziate criticità all’interno della segreteria cittadina e richiesto l’intervento degli organismi competenti”…… prosegue “Personalmente considero il commissariamento non come la cancellazione di qualcuno, ma al contrario, come un momento di responsabilità e di ripartenza.

È importante ribadire che Forza Italia a Tivoli è una forza di governo responsabile e leale nei confronti del Sindaco dell’Amministrazione e delle diverse forze politiche che compongono la squadra di governo della città”.

Dall’esame dello Statuto del Movimento Politico Forza Italia, in particolare dell’art. 72 riguardo al Commissariamento, emerge che lo scioglimento di un organo e la nomina di un Commissario siano subordinati alla sussistenza di “gravi motivi”, individuati dallo stesso Statuto nell’impossibilità di funzionamento dell’organo, in irregolarità amministrative, nella manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti ovvero nel mancato rispetto delle direttive della Segreteria Nazionale inerenti alla linea politica del Movimento.

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Senatore Claudio Fazzone

La comunicazione del commissariamento a firma del Segretario Regionale Claudio Fazzone, tuttavia, non indica nessuno di tali presupposti, limitandosi a richiamare generiche esigenze di rafforzamento della presenza sul territorio, di rilancio dell’attività politica e organizzativa, di maggiore coinvolgimento di cittadini e iscritti.

Il vice segretario provinciale di Forza Italia, consigliere regionale Fabio Capolei

Neanche la comunicazione successiva inviata dal vice segretario provinciale Fabio Capolei in data 17 settembre 2026 tramite mail indica le motivazioni sussistenti e previste dall’art.72 dello Statuto.

Spoto parla di una mozione agli atti, ma una mozione è una proposta formale presentata da uno o più membri di un’assemblea per aprire una discussione e arrivare a una votazione su un determinato argomento. Questa mozione di sfiducia a chi e da chi è stata presentata? In quale assemblea o riunione è stata discussa? È stata posta in votazione, con quale risultato? Ritengo, e con me molti componenti della Segreteria, che non si possa stabilire un commissariamento senza fornire almeno una copia di tale mozione.

Si parla anche di una raccolta firme con le quali sarebbero state evidenziate criticità all’interno della Segreteria cittadina e richiesto l’intervento degli organismi competenti. Dando per scontato che sia è vero, è possibile averne visione o copia?

Forza Italia a Tivoli è stata sempre una forza di governo responsabile e leale nei confronti del Sindaco Innocenzi, dell’Amministrazione Comunale e delle diverse forze politiche.

In virtù di tuto questo, nei giorni scorsi ho scritto agli Organi competenti del partito ritenendo necessario conoscere formalmente:

– quale specifica norma statutaria costituisca il fondamento del provvedimento del commissariamento;

– quali siano i motivi previsti dall’art. 72 posti alla base sempre del commissariamento;

– se l’organo che ha deliberato il commissariamento della Segreteria Comunale di Tivoli, poteva farlo a norma di statuto;

– se esista una specifica deliberazione o ratifica della Segreteria Nazionale; ovvero, qualora sia stato adottato un provvedimento urgente, se esso sia stato assunto dal Segretario Nazionale o dal Responsabile Nazionale Organizzazione, nei termini previsti dall’art. 72, e se sia stato successivamente sottoposto alla necessaria convalida della Segreteria Nazionale.

Ricordo, inoltre che lo Statuto riconosce la Segreteria Comunale quale organo periferico del Movimento, e che il sottoscritto è stato eletto segretario democraticamente insieme alla segreteria comunale in data 12 aprile 2025 attraverso un congresso regolarmente convocato e svoltosi. Lo statuto prevede che il Segretario Comunale e i componenti della Segreteria restino in carica tre anni, ovvero fino al Congresso Comunale successivo, secondo le procedure previste dallo Statuto.

Ho chiesto agli Organi competenti di fornire formale riscontro e di trasmettere, ove esistente, la deliberazione o il provvedimento con il quale sarebbe stato disposto il commissariamento, unitamente alla relativa motivazione e al fondamento statutario, oltre la documentazione di cui parla Spoto.

A tutt’oggi non è arrivata nessuna risposta orale o scritta.

Ribadisco che, se i chiarimenti che verranno forniti e la documentazione richiesta saranno giustificativi, rispettando quanto previsto dallo Statuto del Movimento Politico Forza Italia o da altri regolamenti interni, dopo 32 anni di militanza, come sempre fatto, mi adeguerò a quanto deciso dagli organi di partito competenti altrimenti mi troverò costretto a tutelare in ogni modo la mia persona nella qualità di Segretario e la Segreteria Cittadina di Forza Italia”.