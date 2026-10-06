SAN CESAREO – Una quaterna, tre terni e tre ambi: operaio italiano sbanca al Lotto

La Dea bendata bacia un giocatore di San Cesareo.
Come riporta Agipronews, nelle estrazioni del Lotto di sabato 3 ottobre una giocata “Oro” da 15 euro con una quaterna, tre terni e tre ambi su tutte le ruote ha regalato oltre 13mila euro a un fortunato cliente della tabaccheria di Stefania Scucchia in Via Colle del Noce 29, a San Cesareo.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, si tratterebbe di un operaio italiano 50enne affezionato al punto vendita, dove in passato era stata già stata registrata una vincita al Lotto da circa 30 mila euro.
Nelle stesse estrazioni del Lotto di sabato 3 ottobre, si registra una vincita da oltre 12mila euro in un punto vendita di Via Tiburtina, con una quaterna e tre terni su tutte le ruote.
Da segnalare anche, nel concorso di venerdì, 9.700 euro centrati a Roma in Via della Bufalotta.