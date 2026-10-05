GUIDONIA – I piccoli karatechi protagonisti al Campionato Regionale Csen

Tre medaglie d’oro, tre d’argento e 4 di bronzo.
E’ il bilancio della partecipazione al Campionato Regionale CSEN Karate Lazio tenutosi ieri, domenica 4 ottobre, presso il Palazzetto dello Sport di Velletri da parte della “ASD Italia Sport – Martial Fitness Palace” di Guidonia.
Gli atleti guidoniani guidati dal Maestro Mario Laganà hanno gareggiato con ottimi risultati in preparazione del Campionato Nazionale in programma il 22 e 23 novembre prossimi.
Nella disciplinata Kata Preagonisti la “ASD Italia Sport” ha ottenuto il quarto posto nella classifica generale della società.
Sul podio più alto, sempre nel Kata Preagonisti, sono saliti Alfredo De Giorgio e Manuel Miconi; secondo classificato Davide Varga, terzo Diego Lotierzo.
Nel Kumite (Combattimento) primo classificato Lorenzo Donda, secondi classificati Lorenzo Albanese e Alessandro Costea, terzi Samuele Iannilli, Diego Lotierzo, Carlos Grossi.
Altri partecipanti non classificati: Sara Chirea, David Chirea, Martin Grossi, Gaia Marani ed Enrico Mattia Caruso.
“Complimenti a tutti gli atleti e agli istruttori della Martial Fitness per l’impegno e i risultati ottenuti!”, commenta il Maestro Mario Laganà.
Prossimo obiettivo: Nazionale CSEN Karate – 22/23 novembre.