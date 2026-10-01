TIVOLI – Ospedale, la UIL segnala criticità negli spogliatoi

Dal Segretario Aziendale Mauro Maurizio, riceviamo e pubblichiamo :

“La scrivente UIL FP ASL ROMA 5 intende segnalare con la massima fermezza le gravi condizioni in cui versano gli spogliatoi dell’Ospedale di Tivoli, nello specifico gli spogliatoi maschili ubicati al piano -1 e quelli femminili ubicati al piano -3. Gli ambienti presentano perdite e infiltrazioni d’acqua, umidità, muffa sulle pareti, controsoffittature ammalorate e persistenti cattivi odori, determinando condizioni che non possono più essere considerate accettabili né sotto il profilo igienico-sanitario né sotto quello della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si richiama, in particolare, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e ai requisiti previsti dall’Allegato IV per gli ambienti destinati ai lavoratori.Riteniamo inoltre doveroso sottolineare che tali spazi sono utilizzati quotidianamente da professionisti che, con spirito di abnegazione, professionalità e senso di responsabilità, garantiscono ogni giorno l’assistenza e i servizi all’utenza che afferisce all’Ospedale di Tivoli.

È pertanto inaccettabile che a chi garantisce quotidianamente la qualità del servizio sanitario pubblico vengano messi a disposizione ambienti di lavoro in condizioni di tale degrado. La UIL FP chiede un intervento immediato, attraverso un sopralluogo tecnico con gli organismi competenti, l’individuazione delle cause delle infiltrazioni e dell’umidità e la programmazione degli interventi necessari per il completo ripristino degli ambienti.

Si chiede inoltre che venga trasmesso alle Organizzazioni Sindacali un cronoprogramma con tempi certi per la risoluzione delle criticità. La scrivente Organizzazione Sindacale non ritiene più accettabili ulteriori rinvii o interventi meramente temporanei. In assenza di risposte concrete e di un tempestivo intervento, la UIL FP si riserva di coinvolgere la Regione Lazio e le competenti autorità di vigilanza, nonché di intraprendere ogni ulteriore iniziativa sindacale e legale necessaria alla tutela della salute, della sicurezza e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Chi ogni giorno si prende cura degli altri ha diritto a lavorare in ambienti sicuri, salubri e dignitosi”.