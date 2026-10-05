Caruso Tribute Prize, la voce italiana torna negli USA

La voce di Enrico Caruso torna a risuonare a New York. In occasione del Columbus Day e delle celebrazioni per i 250 anni dell’amicizia tra Italia e Stati Uniti, la città che consacrò il grande tenore ospiterà la sesta edizione del Caruso Tribute Prize, ideato da Dante Mariti e prodotto da Melos International.La presentazione ufficiale si terrà martedì 6 ottobre alle 14 nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati, alla presenza del presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, dell’on. Christian Di Sanzo e del Patron del Premio Dante Mariti. A moderare l’incontro sarà Claudia Conte, giornalista e conduttrice, che sarà anche madrina dell’edizione 2026.A oltre un secolo dal debutto di Caruso al Metropolitan Opera, il Premio torna a celebrare una figura che non fu soltanto uno dei più grandi tenori della storia, ma anche uno dei primi artisti italiani capaci di raggiungere una popolarità internazionale di massa, diventando un simbolo della cultura italiana negli Stati Uniti.

Il Caruso Tribute Prize riconosce personalità e realtà che, attraverso talento e impegno, hanno contribuito a rappresentare l’eccellenza italiana e internazionale in diversi ambiti.Tra i premiati dell’edizione 2026 Frate Alessandro, tenore francescano conosciuto come la “Voce di Assisi”, anche in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi; Mariano Rigillo, grande interprete di teatro, cinema e televisione; Peppe Servillo, cantante e attore, interprete della canzone napoletana d’autore; Danny Quinn, attore di fama internazionale nato a Roma, protagonista anche di Stradivari; Dominic Chianese, attore e cantante americano di origini sorrentine e campane, celebre per Il Padrino II; Claudia Conte, giornalista e scrittrice, componente della giuria del Premio Fratelli De Filippo e madrina e presentatrice del Festival di Napoli; Annalisa Minetti, cantautrice, interprete e atleta; Mauro Masi, esperto di diritto d’autore e intelligenza artificiale, con importanti esperienze in Rai e SIAE e oggi impegnato nel mondo economico.Saranno inoltre premiati la Fondazione Festival Puccini, per la valorizzazione della grande tradizione lirica, rappresentata dal presidente Fabrizio Miracolo e dal direttore artistico Angelo Taddeo; Nello Salza, la “tromba da Oscar”, ambasciatore della musica italiana nel mondo e interprete delle colonne sonore di Ennio Morricone; l’ex sindaco di New York Bill de Blasio, di origini campane e oggi consulente politico internazionale; il dottor Rock Positano, ortopedico italoamericano e medico del campione americano Joe Di Maggio; lo chef campano Pasquale Cozzolino, protagonista della ristorazione italiana a New York con il ristorante Ribalta; il Metropolitan Opera di New York, per la diffusione delle opere dei grandi compositori italiani, tra cui Puccini e Verdi; e l’UNESCO, destinataria di un premio speciale per il riconoscimento del canto lirico italiano come patrimonio culturale immateriale dell’Umanità.Previste inoltre menzioni speciali per l’attore e regista Francesco Branchetti, per il suo impegno culturale e produttivo, e per il compositore e regista Marco Savatteri.Gli italoamericani saranno protagonisti di una cerimonia dedicata alla comunità il 13 ottobre all’Italian American Museum, con la delegazione della Columbus.Nelle precedenti edizioni il Caruso Tribute Prize è stato assegnato, tra gli altri, a Katia Ricciarelli, Fabio Armiliato, Gianluca Terranova, Armand Assante e Santo Versace.Nel nome di Caruso, il Premio si conferma un appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’identità italiana nel mondo e al rapporto culturale tra Italia e Stati Uniti, attraverso musica, cinema, teatro, arte e cultura. Un ponte ideale costruito da Caruso oltre un secolo fa e ancora oggi alimentato da artisti, professionisti, istituzioni e comunità italoamericane.La manifestazione si avvale del sostegno della Camera dei Deputati, Columbus Foundation, COMITES di New York e Consolato Italiano, oltre che della collaborazione di sponsor e partner indicati dall’organizzazione.