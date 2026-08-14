TIVOLI – Francesco Colacresi tra i 70 prefinalisti di Mister Italia 2026

dì Francesca Romana Severini

Si chiama Francesco Colacresi, ha 51 anni e giovedì 27 agosto, sul palco di Piazza del Mare a Giulianova, insieme ad altri 69 partecipanti sfilerà nella prefinale di Mister Italia by Claudio Marastoni 2026. L’obiettivo è rientrare tra i 30 candidati che sabato 29 agosto a Pescara, si contenderanno la finalissima.

Francesco Colacresi, imprenditore di Tivoli

«Da sempre credo che il lavoro, la disciplina e il sacrificio siano i valori su cui costruire ogni traguardo. Negli ultimi anni ho scelto di intraprendere anche un percorso nel mondo della recitazione e della moda, spinto dal desiderio di mettermi nuovamente in gioco e di dimostrare che non esiste un’età per inseguire i propri sogni.La partecipazione a Mister Italia rappresenta per me il simbolo di una rinascita personale e la conferma che la determinazione può trasformare le difficoltà in nuove opportunità.Sono una persona sportiva, determinata e profondamente legata ai valori del rispetto, dell’onestà e della famiglia. Ogni esperienza vissuta, sia nel lavoro sia nella vita privata, ha contribuito a formare l’uomo che sono oggi.Il mio obiettivo è continuare a crescere, sia professionalmente sia artisticamente, portando sempre con me autenticità, umiltà e la convinzione che il vero successo non sia superare gli altri, ma superare ogni giorno se stessi»ha spiegato l’imprenditore di Tivoli.Quest’anno il concorso vede come organizzatore Andrea Bucciarelli, ex vincitore del titolo, che negli anni è stato trampolino di lancio per personaggi come Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri. Per seguire l’avventura del 51enne tiburtino basterà collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia. Non ci resta che augurare buona fortuna a Francesco, sperando che il titolo possa arrivare nella nostra zona.