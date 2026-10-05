GUIDONIA – Caccia a topi e blatte, 70 mila euro per la disinfestazione

Il Comune di Guidonia Montecelio dichiara guerra a topi e blatte.
Lo stabilisce la determina numero 112 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata lunedì 28 settembre dal dirigente del settore Ambiente Flavio Fabbietti.
Con l’atto vengono affidati i servizi di disinfestazione e servizi analoghi alla società “CE.NA.P – Centro nazionale poliservizi” di Pomezia per un importo complessivo contrattuale di 69.551 euro e 52 centesimi.
Dalla determina emerge che l’Amministrazione ha deciso di intervenire a tutela della salute pubblica, a seguito del proseguire delle segnalazioni in ordine alla presenza di topi e di altri insetti infestanti nel territorio comunale.
Così è stata inoltrata richiesta di offerta tramite la piattaforma e-procurement del Comune di Guidonia “Traspare” al “Centro nazionale poliservizi” che ha presentato un preventivo con un ribasso del 3,00%: l’oggetto della contrattazione riguarda l’affidamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione ad altri interventi analoghi all’interno del territorio comunale.