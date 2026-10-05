VICOVARO – Moda e solidarietà: successo per la sfilata a sostegno delle donne oncologiche

Grande partecipazione, emozione e solidarietà hanno caratterizzato l’evento “Solidarietà tra le Mura del Palazzo”, la sfilata di moda benefica organizzata da Cuori in Bancarella ODV e tenutasi sabato 3 ottobre presso lo storico Palazzo Cenci Bolognetti di Vicovaro.

Sopra e sotto, alcune immagini dell’evento “Solidarietà tra le Mura del Palazzo”

L’iniziativa, patrocinata dall’ASL Roma 5, ha registrato un importante successo di pubblico e ha raggiunto il suo obiettivo principale: sostenere l’associazione Donna per Te, unica realtà del territorio tiburtino impegnata al fianco delle donne affette da patologie oncologiche, offrendo supporto, ascolto e servizi dedicati.

Cuori in Bancarella ODV, associazione appartenente alla rete associativa Mani in Rete, continua così il proprio impegno nella promozione di iniziative solidali e nella costruzione di percorsi di collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini, con particolare attenzione alle persone che vivono situazioni di fragilità.

A testimoniare l’importanza dell’evento è stata la presenza dell’Assessore Regionale Massimiliano Maselli e della consigliera regionale Micol Grasselli che hanno voluto manifestare il proprio sostegno alle attività sociali e solidali promosse da Cuori in Bancarella.

Presente anche la Dottoressa Rosa Saltarelli, Responsabile della U.O.C. di Oncologia Medica dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli la cui partecipazione ha rappresentato un importante segnale di vicinanza e attenzione verso le donne che affrontano percorsi di cura particolarmente complessi.

Numerosi i cittadini di Vicovaro e dei comuni limitrofi che hanno preso parte alla manifestazione, dimostrando sensibilità e vicinanza verso tematiche spesso difficili ma che riguardano da vicino molte famiglie.

Una risposta che conferma come la solidarietà possa ancora unire le comunità e trasformarsi in aiuto concreto.

Particolarmente significativa la frase che ha accompagnato l’intera iniziativa: “Nessuna di noi è sola se qualche altra donna sceglie di esserci”, un messaggio che racchiude il senso profondo della giornata e il valore della condivisione nei momenti più complessi della vita.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle modelle che hanno sfilato con entusiasmo e generosità, all’Istituto Comprensivo Fermi-Olivieri per gli splendidi abiti esposti, alle studentesse dell’Istituto Rosmini che hanno curato con professionalità trucco e parrucco, ai volontari, agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

La Presidente di Cuori in Bancarella ODV, Elvira Felli, e la Presidente di Donna per Te ETS, Alessia Isopi, hanno espresso profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno collaborato, partecipato e sostenuto la manifestazione.

“Quando una comunità si unisce per una causa importante, la solidarietà diventa una forza capace di generare speranza, sostegno concreto e vicinanza umana.

Grazie a tutti per aver scelto di esserci”.