Giornata storica per il Comune di Montelibretti quella di sabato prossimo 10 ottobre.

Alle ore 10,30 si terrà infatti l’inaugurazione dello stadio comunale di via Primo Maggio sottoposto a lavori di riqualificazione finanziati per 750 mila euro nell’ambito del PNRR- Missione 5 – Piani Urbani Integrati della Città Metropolitana di Roma Capitale.

L’intervento ha riguardato la realizzazione del manto in erba al posto del terreno di pozzolana che per decenni ha ospitato le sfide calcistiche della locale squadra, oltre alla creazione di aree attrezzate, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, la bonifica dell’intera area e l’efficientamento energetico di tutto lo stadio comunale.

Il 28 febbraio 2025 i lavori relativi all’Intervento Campo sportivo di calcio con spazi polivalenti del Comune di Montelibretti erano stati affidati dalla Città Metropolitana al CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa di Bologna al costo complessivo di 570.179 euro e 61 centesimi IVA inclusa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).