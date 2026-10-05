TIVOLI – “Notte Verde”, torna la festa dei gusti autentici tiburtini

L’obiettivo è valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio tiburtino attraverso esposizioni enogastronomiche, laboratori, degustazioni guidate, attività didattiche e momenti di intrattenimento.

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre torna la “Notte Verde 2026. Festa dei Gusti autentici di Tivoli”, un evento promosso dall’amministrazione comunale e finanziato dall’Arsial con un contributo complessivo di 20 mila euro.

L’incarico per l’organizzazione e la gestione delle attività sarà assunto dall’Associazione Micologica Tivoli (A.MI.T.), con sede in Via della Rosolina.

Lo stabilisce la determina numero 2912 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 29 settembre dal Dirigente alla Cultura Francesco Rossi.

Dalla determina emerge che l’Associazione ha messo a disposizione la propria struttura organizzativa e la propria esperienza per la realizzazione delle attività previste dal progetto “Notte Verde 2026. Festa dei Gusti autentici di Tivoli” e la disponibilità manifestata risulta funzionale alle esigenze organizzative dell’Amministrazione.

L’evento enogastronomico si terrà come sempre nel centro storico di Tivoli, tra Piazza del Plebiscito, Via Palatina e Piazza Rivarola.

Sono previsti stand dedicati ai prodotti tipici del territorio, laboratori artigianali, degustazioni guidate, attività didattiche e momenti di intrattenimento.

(La foto di copertina è di Alberto Proli)